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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مع اقتراب 2024.. سيارات جديدة بالسوق المصري

مع أقراب 2024 ..سيارات
مع أقراب 2024 ..سيارات جديدة بالسوق المصري ..تعرف عليهم

سوق السيارات المصري يحتوي علي عدد كبير من الطرازات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بعدة أزمات طاحنة وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

كيا سبورتاج 2024 هاي لاين للبيع بهذا السعر

سعر رينو داستر 2023 في مصر

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر كيا سبورتاج، وسيتروين C5 اير كروس، وبيجو 408 ، ورينو اوسترال ، واوبل جراند لاند من موديلات 2024 .

1- بيجو 408 موديل 2024 :

زودت سيارة بيجو 408 موديل 2024 بمحرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وتنتج قوة 215 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

بيجو 408 موديل 2024

تباع سيارة بيجو 408 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بدون زيادات بسعر يصل الي مليون و 949 ألف جنيه .

2- كيا سبورتاج موديل 2024 الكورية :

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الكورية 


عزم دوران سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 الكورية يصل الي 265 نيوتن/متر، وبها قوة 180 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر .


تتوافر سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 الكورية داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي مليون و 919 ألف جنيه .

3- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

تتسارع سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 165 حصان، وعزم دورانها يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

مواصفات سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

تأتي سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 909 ألف جنيه بدون زيادات .

4- اوبل جراند لاند موديل 2024 :

مميزات اوبل جراند لاند موديل 2024

قوة سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 تصل الي 163 حصان، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ويصل عزم دورانها الي 240 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 53 لتر .

يبلغ سعر سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري مليون و 899 ألف جنيه ، وذلك سعر رسمي بدون زيادات .

5- رينو اوسترال موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة رينو اوسترال موديل 2024 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتعطي قوة 160 حصان، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.7 ثانية .

أسعار رينو اوسترال موديل 2024


يصل سعر سيارة رينو اوسترال موديل 2024 الرسمي داخل سوق السيارات الي مليون و 840 ألف جنيه .

 

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