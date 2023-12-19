مع اقتراب 2024.. سيارات جديدة بالسوق المصري

سوق السيارات المصري يحتوي علي عدد كبير من الطرازات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بعدة أزمات طاحنة وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر كيا سبورتاج، وسيتروين C5 اير كروس، وبيجو 408 ، ورينو اوسترال ، واوبل جراند لاند من موديلات 2024 .

1- بيجو 408 موديل 2024 :

زودت سيارة بيجو 408 موديل 2024 بمحرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وتنتج قوة 215 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

بيجو 408 موديل 2024

تباع سيارة بيجو 408 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بدون زيادات بسعر يصل الي مليون و 949 ألف جنيه .

2- كيا سبورتاج موديل 2024 الكورية :

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الكورية



عزم دوران سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 الكورية يصل الي 265 نيوتن/متر، وبها قوة 180 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر .



تتوافر سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 الكورية داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي مليون و 919 ألف جنيه .

3- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

تتسارع سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 165 حصان، وعزم دورانها يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

مواصفات سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

تأتي سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 909 ألف جنيه بدون زيادات .

4- اوبل جراند لاند موديل 2024 :

مميزات اوبل جراند لاند موديل 2024

قوة سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 تصل الي 163 حصان، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ويصل عزم دورانها الي 240 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 53 لتر .

يبلغ سعر سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري مليون و 899 ألف جنيه ، وذلك سعر رسمي بدون زيادات .

5- رينو اوسترال موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة رينو اوسترال موديل 2024 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتعطي قوة 160 حصان، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.7 ثانية .

أسعار رينو اوسترال موديل 2024



يصل سعر سيارة رينو اوسترال موديل 2024 الرسمي داخل سوق السيارات الي مليون و 840 ألف جنيه .