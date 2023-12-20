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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي أفانتي أوتوماتيك بسعر مغرٍ.. صور

سعر هيونداي افانتي
سعر هيونداي افانتي موديل 2001

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد كبير من السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم ، بالإضافة الي أن سوق المستعمل يتميز بتوافر قطع غياره طرازاته ، بالإضافة الي سهولة إعادة بيعها من جديد ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع هيونداي افانتي موديل 2001 .

سعر هيونداي افانتي موديل 2001

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- مواصفات هيونداي افانتي موديل 2001 :

سعر هيونداي افانتي موديل 2001

زودت سيارة  هيونداي افانتي موديل 2001 بالعديد من المميزات منها، جرائد باللون الأسود تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية يتوسطعا شعار هيونداي ، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وإضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية .

- محرك افانتي موديل 2001  الهاتشباك :

سعر هيونداي افانتي موديل 2001

زودت سيارة هيونداي افانتي موديل 2001 بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأحمر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 150 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بسيارة هيونداي افانتي أي دهانات داخلية .

- سعر هيونداي افانتي موديل 2001 :

تتوافر سيارة هيونداي افانتي موديل 2001 داخل سوق السيارات المصري بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية، وتصميمها الخارجي .

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