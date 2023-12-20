شاهد.. مرسيدس سي كلاس 2026 الكهربائية تظهر لأول مرة

رصد مصورون التجسس صور لسيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2026 الكهربائية ، وذلك خلال اختبارها علي الطرق العامة ، ولكن تظهر مرسيدس سي كلاس الكهربائية من خلف التمويهات الخارجية .

مرسيدس سي كلاس 2026 الكهربائية تظهر لأول مرة

تعمل شركة مرسيدس الآن علي إنتاج سيارات كهربائية ، وذلك تمهيدا لتحويل جميع طرازاتها لتعمل بالكهرباء مع حلول عام 2030 ، وتنتج تلك السيارات بأسعار مناسبة ومعقولة لتحتل مكانة أقل من مرسيدس EQE ، و مرسيدس EQS .

مرسيدس سي كلاس 2026 الكهربائية تظهر لأول مرة

وأكدت شركة مرسيدس الألمانية، أنها ستطلق في عام 2024 نسخة إنتاجية من مرسيدس EQG التي ستكون جي كلاس كهربائية ، وتم تأكيد خطة العمل على مرسيدس جي كلاس صغيرة كهربائية ، وهناك نسخة إنتاجية قادمة في عام 2024 من سيارة CLA الكهربائية التي ظهرت في معرض ميونيخ للسيارات IAA خلال شهر سبتمبر الماضي من عام 2023 الجاري ، وستتبعها في عام 2025 النسخة الكهربائية من سيارة سي كلاس جديدة .

مرسيدس سي كلاس 2026 الكهربائية تظهر لأول مرة

سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2026 الكهربائية بالكامل لا تبدو أكبر بكثير من سيارة CLA الكهربائية، وستستخدم الأولى منصة مخصصة للسيارات الكهربائية تعرف باسم MB.EA ، بينما ستعتمد الثانية على منصة تدعم محركات الاحتراق المعروفة باسم MMA .

مقصورة مرسيدس سي كلاس 2026 الكهربائية التي تظهر لأول مرة

مرسيدس الكهربائية سي كلاس ظهرة مغطاة بالكامل بالتمويه ، فمن الواضح بالفعل أنها لن تبدو منتفخة مثل EQE وEQS الأكبر حجماً.

وتتمتع مرسيدس سي كلاس موديل 2026 بتصميم أكثر وضوح ومن المرجح أن تتضمن بعض الحيل الهوائية التي رأيناها في السيارة الاختبارية Vision EQXX .