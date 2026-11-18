وصف الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، معاهدة «نيو ستارت» الخاصة بالحد من الأسلحة النووية بأنها معاهدة فاشلة ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، مقارنة باتفاقيات سابقة نجحت في تقليص أعداد الرؤوس النووية لدى القوى الكبرى.

خبير نووي يشكك في التوصل لاتفاقات نووية جديدة

وقال أبو شادي، خلال مداخلة ببرنامج على مسؤوليتي، إن أفضل المعاهدات التي شهدها ملف الحد من الأسلحة النووية كانت معاهدة «ستارت 1»، التي أبرمت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، مشيرا إلى أنها نجحت في وضع قيود على أعداد الأسلحة النووية لدى الأطراف المعنية.

وأضاف أن تقييم الاتفاقيات الخاصة بالحد من الترسانات النووية يجب أن يستند إلى مدى قدرتها على تحقيق نتائج فعلية وتقليص الأعداد، وليس مجرد الإعلان عن تفاهمات أو التوصل إلى اتفاقيات على المستوى السياسي والإعلامي.

وأشار كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا إلى أن التطورات الدولية الحالية، وفي مقدمتها التنافس النووي بين الولايات المتحدة وروسيا والصعود المتسارع للصين، تثير تساؤلات بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاقيات جديدة وفعالة للحد من الأسلحة النووية.

وأعرب أبو شادي عن شكوكه في إمكانية اتخاذ إجراءات تنفيذية حقيقية في هذا الملف، رغم أهمية التحركات واللقاءات التي قد تشهدها المرحلة المقبلة، قائلا إنه يشك في أن يتمكن الأطراف من الوصول إلى نتائج ملموسة، وإن كان من الممكن أن تكون هناك محاولات للتفكير في الملف الإيراني.

وأكد أن نجاح أي معاهدة جديدة يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية وآليات تنفيذ واضحة، تضمن التزام الدول بتعهداتها وعدم الاكتفاء بالتحركات الدبلوماسية والإعلامية.