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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فيات تيبو الجديدة بالسوق المصري

صدى البلد

تعتبر السيارة فيات تيبو واحدة من أكثر السيارات مبيعا في السوق المصري، وتتوفر بعدة فئات، كما تأتي بتصميم سيدان واخر هاتشباك.

فيات تيبو موديل 2023 

مواصفات فيات تيبو موديل 2023

حصلت فيات تيبو موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

زمن التسارع : من وضع النقطة 0 إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 192 كيلومتر في الساعة

تستهلك فيات تيبو موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.3 لتر/100 كم.

 

تحوي السيارة فيات تيبو على العديد من التجهيزات مثل، مرايات كهربائية، مكيف هواء، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، شاشة ملونة، مقود حركة متعدد الوظائف، اضاءة LED، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات ركن، كاميرا خلفية.

فيات تيبو موديل 2023 

السعر الرسمي للسيارة فيات تيبو موديل 2023 في السوق المصري

الفئة ENTRY GRADE سيدان أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 825,000 جنيه.

الفئة MIDE GRADE سيدان أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 910,000 جنيه.

الفئة ENTRY GRADE هاتشباك أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 910,000 جنيه.

الفئة HIGHLINE سيدان أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 950,000 جنيه.

الفئة HIGHLINE هاتشباك أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 975,000 جنيه.

فيات تيبو فيات تيبو موديل 2023 السوق المصري ENTRY GRADE HIGHLINE

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