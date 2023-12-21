لكزس تكشف عن RZ 300e الكهربائية الجديدة

قدمت لكزس مؤخرًا سيارة RZ 300e للمبتدئين في اليابان والآن أعلنت الشركة أنها قادمة إلى أمريكا لعام 2024، ومن المقرر أن يتم طرح RZ 300e للبيع قريبًا، مع محرك مثبت في الأمام بقوة 201 حصان (150 كيلو واط / 204 حصان). ويعتبر هذا أقل بمقدار 107 حصان (80 كيلوواط / 108 حصان) من RZ 450e، لكن متغير الدفع بالعجلات الأمامية يبدأ بسعر 55150 دولارًا مما يجعله أقل تكلفة بـ 4700 دولارًا من طراز الدفع الرباعي.

إلى جانب كونها أرخص، تحتوي RZ 300e على بطارية ليثيوم أيون أكبر قليلاً تبلغ 72.8 كيلووات في الساعة. يتيح ذلك للكروس أوفر أن يكون لها نطاق تقديري لوكالة حماية البيئة يبلغ 266 ميلاً (428 كم) عندما تكون مجهزة بعجلات مقاس 18 بوصة. تتوفر أيضًا عجلات مقاس 20 بوصة، ولكنها تخفض النطاق إلى 224 ميلًا (360 كم) فقط.

كلاهما عبارة عن تحسينات على RZ 450e، التي تحتوي على بطارية بقوة 71.4 كيلووات في الساعة ومدى يقدر بـ 220 ميلاً (354 كم) عندما تكون مجهزة بعجلات مقاس 18 بوصة. مع 20 بوصة، يمكنها السفر لمسافة 196 ميلاً (315 كم) فقط.

تعتبر مجموعة نقل الحركة ليست هي الشيء الوحيد المختلف حيث أن RZ 300e تحتوي على إطار فرعي خلفي فريد من نوعه "يمنع الاهتزازات والضوضاء، مما يساهم في قيادة سلسة وهادئة."

وبغض النظر عن طراز المبتدئين، فإن 2024 RZ متوفرة بلون نحاسي جديد. وتأتي السيارة الكهربائية أيضًا مزودة بـ “كابل شحن مزدوج الجهد” جديد يعمل مع منافذ 120 فولت و240 فولت.

لم تقل لكزس الكثير عن الكروس أوفر، لكنها تأتي مجهزة بتنجيد NuLuxe، و"إضاءة الظل"، ونظام معلومات ترفيهي مقاس 14 بوصة. سيجد المشترون أيضًا مجموعة متنوعة من أنظمة مساعدة السائق بما في ذلك نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي لجميع السرعات، ومساعد تتبع المسار، وتنبيه مغادرة المسار مع مساعد التوجيه، ومساعد إشارات الطريق، ونظام ما قبل الاصطدام مع كشف المشاة.