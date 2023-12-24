عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة

أسعار كيا إكسيد موديل
أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري

أسعار السيارات الجديدة في زيادة مستمرة منذ بداية العام الجاري 2023 ، وذلك بسبب التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات التي ارتفع سعرها خلال شهر ديسمبر الجاري من عام 2023 هي كيا إكسيد موديل 2024 ، وتنتمي إكسيد لفئة السيارات الهاتشباك .

أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري

أسعار رسمية جديدة لـ كيا سبورتاج 2024 .. اعرف بكام

كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا السعر

- مواصفات كيا إكسيد موديل 2024 :

أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري

زودت سيارة كيا إكسيد موديل 2024 بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، نظام ذكى لركن السيارة، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وتكييف أوتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما، وقفل للأبواب يعمل باللمس، ومرايات كهربائية، وريموت كنترول، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تحكم بعجلة القيادة، وقفل مركزي للأبواب، وسبويلر خلفي، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة .

- سعه محرك  إكسيد موديل 2024 الهاتشباك :

أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري

سعه خزان وقود كيا إكسيد موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وعزم دوران إكسيد يصل الي 253 نيوتن/متر، وبها قوة 160 حصان، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية ، وتحتاج السيارة الكورية الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري :

أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري

الفئة الأولي من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري تباع بسعر مليون و 429 ألف جنيه، بدلا من مليون و 309 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 120 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري تباع بسعر مليون و 499 ألف جنيه، بدلا من مليون و 379 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 120 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه، بدلا من مليون و 449 ألف جنيه، بزيادة 150 ألف جنيه .

اكسيد موديل 2024 التعثرات قطاع صناعة السيارات السيارات الجديدة أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

موضوعات متعلقة

زيادة 50 ألف جنيه.. سعر نيسان سنترا 2024 الجديد بمصر

بـ 120 ألف جنيه .. سيارات هاتشباك للبيع| تعرف عليها

حصاد 2023.. السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر | تفاصيل

حصاد 2023 | سيارات غابت عن السوق المصري خلال 2023

مواصفات سوبارو فورستر موديل 2025 الجديدة

تويوتا تستدعي مليون سيارة في أميركا| تفاصيل

نصائح هامة لتجهيز سيارتك للعمل في الأمطار .. كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

حصاد 2023.. سيارات سيدان تواجده في مصر خلال 2023 تحت المليون جنيه

ترشيحاتنا

ننشر إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين

بسبب أعياد الميلاد.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة بعد تعديلها.. شاهد

حكاية قانون أعدته وزارة الصحة يزعج الأطباء.. 16 سببًا للخلاف بشأن تطبيقه

3 أندية سعودية تطلبه.. ماذا فعل إمام عاشور وهل يرحل عن الأهلي؟

إنبي: لن نوافق على رحيل أي لاعب.. ومحمد حمدي قد ينتقل للدوري الإسباني

اسحب تصريحك.. الحاخام الأكبر لإسرائيل ينتقد بابا الفاتيكان بشأن غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان كارمن سليمان وتثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

الفرق كبير.. شاهد جومانا مراد ترتدي فستان سلمي أبو ضيف وتشعل السوشيال ميديا

مات من الفرحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة حول وفاة مدير نادي الترسانة

فيديو

ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟ «فيديوجراف»

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ