أسعار السيارات الجديدة في زيادة مستمرة منذ بداية العام الجاري 2023 ، وذلك بسبب التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات التي ارتفع سعرها خلال شهر ديسمبر الجاري من عام 2023 هي كيا إكسيد موديل 2024 ، وتنتمي إكسيد لفئة السيارات الهاتشباك .

أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري

- مواصفات كيا إكسيد موديل 2024 :

أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري

زودت سيارة كيا إكسيد موديل 2024 بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، نظام ذكى لركن السيارة، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وتكييف أوتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما، وقفل للأبواب يعمل باللمس، ومرايات كهربائية، وريموت كنترول، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تحكم بعجلة القيادة، وقفل مركزي للأبواب، وسبويلر خلفي، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة .

- سعه محرك إكسيد موديل 2024 الهاتشباك :

أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري

سعه خزان وقود كيا إكسيد موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وعزم دوران إكسيد يصل الي 253 نيوتن/متر، وبها قوة 160 حصان، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية ، وتحتاج السيارة الكورية الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري :

أسعار كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري

الفئة الأولي من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري تباع بسعر مليون و 429 ألف جنيه، بدلا من مليون و 309 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 120 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري تباع بسعر مليون و 499 ألف جنيه، بدلا من مليون و 379 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 120 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه، بدلا من مليون و 449 ألف جنيه، بزيادة 150 ألف جنيه .