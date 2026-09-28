الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الرابع من تساعية القديسة تريزا

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، قداس اليوم الرابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكنيستها، بشبرا.

سبق القداس الإلهي تلاوة المسبحة، حيث شارك في الصلاة الأب زكريا حربي، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب يوحنا مرقس الكرملي، والأب جوزيف عبد الملاك الكرملي، والأب متياس الكرملي.

وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "مدعوون على مثال القديسة تريزا أن نكون تلاميذ". وفي الختام، أهدى الأب زكريا حربي، درع الاحتفال المئوي على حضور الآباء الكرمليين بمصر، إلى الأنبا باخوم.

وتُنظم الرهبنة الكرملية بمصر، تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، في الفترة من الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، وحتى الثاني من أكتوبر المقبل، استعدادًا لاستقبال عيد القديسة تريزا، معلمة الكنيسة الجامعة.