تويوتا تكشف عن كراون 2024 الجديدة بهذا السعر

تواصل شركة تويوتا رائدة صناعة السيارات اليابانية، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة "كران سبورت" موديل 2024 في السوق الياباني، وظهرت السيارة باطلالة خارجية رياضية تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، مع تقنيات هجينة وباقة من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات وتجهيزات السيارة تويوتا كراون سبورت 2024 المقدمة بالسوق اليابانية واسعارها.

تويوتا كراون سبورت 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة تويوتا كراون سبورت 2024

تأتي السيارة تويوتا كراون سبورت 2024 بأنظمة تعليق متطورة مع برنامج المتغير التكيفي، ومكابح تضم 6 مكابس، بالاضافة إلى نظام مانع الانغلاق، والتوزيع الالكتروني للفرامل، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، والثبات الالكتروني، إلى جانب باقة من وسائد الحماية.

تويوتا كراون سبورت 2024

ويبلغ الوزن الاجمالي للسيارة نحو 4.475 رطل اي ما يعادل 2.030 كيلوجرام، وبنسبة طول بلغت 4.720 مم، بالاضافة إلى واجهة أمامية ذات مظهر شرس، وفتحات تهوية شبكية بتصميم عصري، واضاءة LED، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، وعلب للمكابح باللون الأحمر، وجنوط رياضية مع عجلات 21 بوصة.

تويوتا كراون سبورت 2024

وتضم السيارة تويوتا كراون سبورت 2024 مقاعد رياضية، وشاشة عرض داخلية للوسائط المتعددة والخرائط تعمل باللمس، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وباقة من حساسات الحركة، ومحرك سعة 2500 سي سي "بنزين"، بالاضافة إلى محركيين كهربائيين، بقوة اجمالية قدرها 302 حصان، إلى جانب بطارية ليثيوم أيون.

تويوتا كراون سبورت 2024

اسعار السيارة تويوتا كراون سبورت 2024

تقدم السيارة تويوتا كراون سبورت 2024 في السوق الياباني بأسعار تبدأ من 52.900 دولار.