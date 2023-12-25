عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات فولكس فاجن جولف الفيس ليفت

فولكس فاجن جولف الفيس
فولكس فاجن جولف الفيس ليفت

كشفت شركة فولكس فاجن خلال إعلان تشويقي عن سياراتها الجديدة فولكس فاجن جولف الفيس ليفت الكهربائية ، وتظهر جولف حالياً في جيلها التاسع ، وتمتلك جولف الفيس ليفت شعار مضيء .

فولكس فاجن جولف الفيس ليفت

بـ 180 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات فولكس فاجن في مصر

سعر فولكس فاجن طوارق موديل 2023 في السعودية

- مواصفات فولكس فاجن جولف الفيس ليفت  :

تحتوي سيارة فولكس فاجن جولف الفيس ليفت علي مصابيح أمامية جديدة، وبها شريط إضاءة LED unibrow، وشعار فولكس فاجن المضيء.

شعار شركة فولكس فاجن

ويجب التنويه أن سيارة فولكس فاجن طوارق المحسنة ظهرة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام في أوروبا، وكانت تحمل أيضًا شعار مضيء من الخلف.

وأكدت شركة فولكس فاجن أن سيارة جولف Mk9 الكهربائية التي تظهر في جيلها التاسع ستقدم في عام 2028 على منصة SSP الجديدة للمجموعة.

شعار شركة فولكس فاجن

والجدير بالذكر  أن سيارة جولف المزودة بمحرك بنزين سيتم تقاعدها في غضون أربع سنوات تقريبًا، ونوهه شركة فولكس فاجن أيضًا أنها ستنتج السيارات الكهربائية فقط في أوروبا اعتبارًا من عام 2033.

فولكس فاجن فاجن جولف فولكس فاجن جولف الفيس ليفت مواصفات فولكس فاجن جولف الفيس ليفت مواصفات فولكس فاجن جولف Mk9 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

نيسان قشقاي تظهر من جديد بزيادات سعرية

شاهد| كاديلاك فيستيك الأمريكية الجديدة

مكافأة 228 ألف جنيه لمن يشتري تلك السيارة من فولكس فاجن

إرشادات مهمة للحفاظ على السيارات المستعملة | تفاصيل

أسعار جلوري 330S بالأوفر برايس الجديد

نيسان صني موديل 2024 الجديدة تباع بهذه الأسعار

سيارات أوتوماتيك بـ 350 ألف جنيه

حصاد 2023.. سيارات جديدة تدخل مصر لأول مرة هذا العام | تعرف عليها

ترشيحاتنا

حسام عاشور: رفضت الزمالك وبيراميدز احتراما لجماهير الأهلي

قبل احتفالات رأس السنة.. الصحة توجه تحذيراً هاما

البورصة تربح 15.8 مليار جنيه بمنتصف التعاملات.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز 24 ألف نقطة

قبل زيارة بلينكن.. الآلاف ينضمون إلى قافلة مهاجرين ضخمة عبر المكسيك

إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة

مصر بقائمة أعلى 10 دول تطبيقًا للذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة غذائية.. لا تتناول الفشار بهذه الطريقة

في عيد ميلادها… أسرار غير متوقعة وراء أناقة هنا شيحة

طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بـ فيديو صادم

أدعو الله أن يملأ قلبها حبا.. أصالة تثير الجدل باسم حفيدتها الأولى

فيديو

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على رئيس نادي الوداد المغربي

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ