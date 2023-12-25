كشفت شركة فولكس فاجن خلال إعلان تشويقي عن سياراتها الجديدة فولكس فاجن جولف الفيس ليفت الكهربائية ، وتظهر جولف حالياً في جيلها التاسع ، وتمتلك جولف الفيس ليفت شعار مضيء .

فولكس فاجن جولف الفيس ليفت

- مواصفات فولكس فاجن جولف الفيس ليفت :

تحتوي سيارة فولكس فاجن جولف الفيس ليفت علي مصابيح أمامية جديدة، وبها شريط إضاءة LED unibrow، وشعار فولكس فاجن المضيء.

شعار شركة فولكس فاجن

ويجب التنويه أن سيارة فولكس فاجن طوارق المحسنة ظهرة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام في أوروبا، وكانت تحمل أيضًا شعار مضيء من الخلف.

وأكدت شركة فولكس فاجن أن سيارة جولف Mk9 الكهربائية التي تظهر في جيلها التاسع ستقدم في عام 2028 على منصة SSP الجديدة للمجموعة.

شعار شركة فولكس فاجن

والجدير بالذكر أن سيارة جولف المزودة بمحرك بنزين سيتم تقاعدها في غضون أربع سنوات تقريبًا، ونوهه شركة فولكس فاجن أيضًا أنها ستنتج السيارات الكهربائية فقط في أوروبا اعتبارًا من عام 2033.