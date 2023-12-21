مكافأة 228 ألف جنيه لمن يشتري تلك السيارة من فولكس فاجن

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن صرف مكافأة مادية يصل قدرها الي 6.750 ألاف يورو ، أي ما يعادل 228 ألف جنيه مصري تقريباً، وذلك لمن يقوم بشراء احد سياراتها الكهربائية من طرازات ID الكهربائية .

شركة فولكس فاجن الألمانية

وذلك بعد إعلان الحكومة الألمانية التعهد بتحمل تكاليف حوافز شراء السيارات الكهربائية، ومن هنا أكدت شركة فولكس فاجن علي دفع المكافأة التي جرى التعهد بها، وذلك بالنسبة للسيارات التي سيتم ترخيصها خلال العام الجاري .

مكافئة 228 ألف جنيه لمن يشتري تلك السيارة من فولكس فاجن

وبالتالي ستتحمل فولكس فاجن نسبة ما يصل الي 50% من المكافأة التي كانت تدفعها الحكومة الألمانية إلى جانب نسبة الـ 50 % التي تدفعها الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.

بناء علي ذلك أعلنت شركات السيارات الأخرى علي اتخاذ إجراء مشابه حيث أعلنت مجموعة ستيلانتيس المالكة لسيارات بيجو وأوبل وفيات أنها ستتحمل المكافأة بنفسها حتى نهاية فبراير المقبل، وكذلك مرسيدس بنز ، وهيونداي وذلك لمدة محدودة .

مكافئة 228 ألف جنيه لمن يشتري تلك السيارة من فولكس فاجن

جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت عن تسريع وتيرة الإنهاء المبكر للمكافآت المخصصة لشراء السيارات الكهربائية قبل غلق باب صرف المكافأة من قبل مكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات للحصول على المكافأة البيئية .