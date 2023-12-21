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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2023.. أسعار أشهر 5 سيارات كروس أوفر جديدة

صدى البلد

شهد عام 2023 تألق العديد من السيارات الرياضية الجديدة "الكروس أوفر"، ومن أشهرها سكودا كودياك و فولكس فاجن تيجوان و سيتروين C5 اير كروس و بيجو 5008 و أوبل جراند لاند.

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سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

 

أسعار سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه.

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه.

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه.

 

فولكس فاجن تيجوان

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

تستمد للسيارة فولكس فاجن تيجوان فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في السوق المصري بفئة واحدة R-LINE فقط ويبلغ سعرها 1,750,000 جنيه .

 

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سعة 1600 سي سي  تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

 

أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الفئة الأولى بسعر 1,574,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الفئة الثانية بسعر 1,704,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الفئة الثالثة بسعر 1,789,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الفئة الثالثة بسعر 1,909,900 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023

 

بيجو 5008 موديل 2023

تضم السيارة بيجو 5008 موديل 2023 محرك 1600 سي سي ، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الامامي.

 

أسعار بيجو 5008 موديل 2023

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,564,990 جنيها     

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,694,990 جنيها     

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة  GT بقيمة قدرها 1,859,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة GT RED INTERIORبقيمة قدرها 1,869,990 جنيها.

أوبل جراند لاند موديل 2024

أوبل جراند لاند موديل 2024

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات

 

أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الأولى HIGHLINE بقيمة قدرها 1,699,990 جنيه

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثانية TOP LINE بقيمة قدرها 1,799,990 جنيه

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثالثة TOP LINEبقيمة قدرها 1,899,990 جنيه

 

 

 

 

كروس اوفر أوبل جراند لاند سكودا كودياك فولكس فاجن تيجوان سيتروين C5 اير كروس

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