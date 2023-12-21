حصاد 2023.. أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بخصم 70% بمبادرة المغتربين

شهدت نهاية عام 2023 عودة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به مسبقا؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة نحو 70%، ومن أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج جاءت تويوتا كورولا، وكيا سبورتاج ، وسكودا سوبيرب، وفيات تيبو وفولكس فاجن تيجوان.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

تويوتا كورولا

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الكاملة

تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة 4,626 دولارا.

سكودا سوبيرب

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 الفئة الكاملة

سكودا سوبيرب موديل 2023 بقيمة 6,712 دولارا

فيات تيبو

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة فيات تيبو موديل 2023 الفئة الكاملة

فيات تيبو موديل 2023 بقيمة 5,525 دولارا.

فولكس فاجن تيجوان

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 "الفئة الكاملة".

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بقيمة 6,909 دولارات

كيا سبورتاج

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الكاملة

كيا سبورتاج موديل 2023 بقيمة 6,140 دولارا.