أكدت شركة دايهاتسو اليابانية عن بدء استكمال شحن سياراتها الي إندونيسيا، وذلك بعد توقف دام لمدة يومين حيث اعلنت الشركة سابقا عن توقف جميع الصادرات المحلية والدولية ، وذلك بعد اكتشاف أن غالبية الطرازات قد خضعت لعمليات تفتيش خاطئة للسلامة.

دايهاتسو تبدأ في تصدير سياراتها لهذه الدولة

تابعت دايهاتسو إن السلطات الإندونيسية أكدت سلامة سيارات دايهاتسو و تويوتا موتور كورب، وأعطت الضوء الأخضر لاستئناف الشحنات.

دايهاتسو تبدأ في تصدير سياراتها لهذه الدولة

بالإضافة الي أن إندونيسيا هي أول دولة تبرئ دايهاتسو من فضيحة السلامة، كما أن الشركة التابعة لتويوتا تبيع طرازاتها في أسواق خارجية أخرى منها ماليزيا وتايلاند وأوروجواي.

دايهاتسو تبدأ في تصدير سياراتها لهذه الدولة

دايهاتسو ستواصل المحادثات مع الجهات التنظيمية في دول أسيوية أخرى من أجل استئناف الشحنات، وفي اليابان من المتوقع أن تتوقف شركة دايهاتسو عن العمل بمقرها في مدينة أوساك يوم الثلاثاء المقبل.

الجدير بالذكر أن عدد المركبات التي تأثرت بعملية الاختبار غير السليمة وصل إلى 64 طراز، من بينهم 11 إصدار يتم بيعهم في اليابان.