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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2023 .. سيارات طُرحت للبيع في الربع الثاني من عام 2023

سيارات طرحت في الربع
سيارات طرحت في الربع الثاني من عام 2023

إصدارات السيارات عادة ما يتم ظهورها مع بداية العام ، ولكن هناك الكثير من طرازات السيارات الجديدة يتم طرحها في منتصف العام عقب الانتهاء من تصنيعها ، وهناك الكثير من شركات السيارات طرحت عددامن سياراتها في الربع الثاني من العام الجاري 2023 .

سيارات طرحت للبيع في الربع الثاني من عام 2023

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- أسواق السيارات التي شهدت إصدارات جديدة في الربع الثاني من العام الجاري :

جاءت الصين في الصدارة لأنها من أكثر الأسواق التي يتم فيها طرح مجموعة من موديلات السيارات الجديدة للبيع، حيث وصل عدد سياراتها التي طرحت في النصف الثاني من العام الجاري الى  19 سيارة جديدة.

سيارات طرحت في الربع الثاني من عام 2023


ألمانيا قدمت في أسواقها 5 سيارات جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري ، وذلك بالتساوي مع السوق الياباني، الذى صدر فيه 4 سيارات، وجاءت دولة الهند في الترتيب الثالث.

سيارات طرحت في الربع الثاني من عام 2023

وتمكنت دول المكسيك والسويد والولايات المتحدة من الحصول على المركز الرابع، حيث تمت إضافة إصدارين فقط الي أسواقها.


- أكثر ماركات السيارات التي طرحت موديلات جديدة للأسواق خلال الربع الثاني من 2023:

سيارات طرحت في الربع الثاني من عام 2023

1- تويوتا احتلت المركز الأول، بعد أن قامت بطرح 7 سيارات جديدة للأسواق المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2023 .

2-  المركز الثاني حصلت عليه مجموعة GM جنرال موتورز، بعد أن قامت بطرح 5 سيارات جديدة للأسواق المختلفة في جميع أنحاء العالم خلال الربع الثاني من عام 2023.

سيارات طرحت في الربع الثاني من عام 2023


3- مجموعة جيلي حصلت علي المركز الثالث بعد أن طرحت 4 سيارات جديدة للأسواق المختلفة في جميع أنحاء العالم خلال الربع الثاني من عام 2023.

4- المركز الرابع حصلت عليه مجموعة "جريت وول" وشركة مرسيدس، بالتساوي بعد أن طرحتا 3 سيارات جديدة للأسواق المختلفة في جميع أنحاء العالم خلال الربع الثاني من عام 2023.

سيارات طرحت في الربع الثاني من عام 2023

5- المركز الخامس حصلت عليه مجموعة "BYD" وشركة FAW وNIO ومجموعة "ستيلانتس" وفولكس فاجن، بعد أن طُرحت سيارتان فقط من كل شركة في الأسواق المختلفة بجميع أنحاء العالم خلال الربع الثاني من عام 2023.
 

الصين المانيا المكسيك الولايات المتحدة تويوتا مجموعة GM جنرال موتورز جيلي

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