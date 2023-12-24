مع اقتراب 2024.. الأسعار الجديدة لسيارات كيا بالسوق المصري

أسعار السيارات الجديدة في مصر تشهد ارتفاعات مستمرة ، وتلك الزيادات تأتي بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي بسبب عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات التي ارتفعت أسعارها مؤخرا كيا جراند سيراتو، وكيا سورينتو ، وكيا اكسيد، وكيا سبورتاج .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الأسعار الجديدة لسيارات كيا بالسوق المصري موديل 2023 و 2024 :

1- كيا جراند سيراتو موديل 2023 :

تنقل قوة سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتحتاج الي 6.9 لتر من القود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية .

كيا جراند سيراتو موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 219 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 279 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 339 ألف جنيه .

2- كيا سورينتو موديل 2023 :

تستمد سيارة كيا سورينتو موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر، وتخرج قوة 230 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

كيا سورينتو موديل 2023

سيارة كيا سورينتو موديل 2023 الكورية تباع بفئة واحدة داخل سوق السيارات المصري ويصل سعرها الي 2 مليون و 899 ألف جنيه .

3- كيا اكسيد موديل 2024 :

تتسارع سيارة كيا اكسيد موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتخرج قوة 160 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

كيا اكسيد موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة كيا اكسيد موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 429 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اكسيد موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اكسيد موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 599 ألف جنيه .

4- كيا سبورتاج موديل 2024 :

قوة سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تصل الي 180 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر .

كيا سبورتاج موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 709 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 829 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 979 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 2 مليون و 109 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 2 مليون و 159 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 2 مليون و 189 ألف جنيه .

