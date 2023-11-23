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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا تيلورايد الجديدة في السعودية.. صور

صدى البلد

تعتبر العلامة التجارية الكورية كيا أحد أبرز صناع السيارات في السوق السعودي وتقدم باقة من الإصدارات الجديدة لعام 2023 أبرزها السيارة تيلورايد موديل 2023.

كيا تيلورايد موديل 2023 

مواصفات السيارة كيا تيلورايد موديل 2023

تستمد السيارة كيا تيلورايد موديل 2023 قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3800 سي سي، يضخ قوة تصل الى 291 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

 

جاءت السيارة كيا تيلورايد موديل 2023 بالعديد من وسائل التكنولوجيا والرفاهية أبرزها نظام للتحكم في درجة الحرارة، و تكنولوجيا مساعدة السائق منها شاشة المنطقة العمياء التي تظهر بين العدادات، وتكنولوجيا Drive Wise المتطورة بما فيها تحذير التصادم الأمامي مع الكبح التلقائي، ونظام الخروج الأمن من السيارة.

 

كما تتوفر السيارة كيا تيلورايد موديل 2023 بشاشة العرض على الزجاج الأمامي لأهم معلومات القيادة، و نظام المعلومات والترفيه يأتي مع شاشة 10.25 بوصة سهلة الاستخدام، نظام صوت راقي من هارمن كاردون مع 12 سماعة ومضخم صوت من النوع OCS.

كيا تيلورايد موديل 2023 

أسعار السيارة كيا تيلورايد موديل 2023 في السعودية

سيارة كيا تيلورايد موديل 2023 فئة LX بسعر 172,500 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2023 فئة  LX AWD بسعر 178,250 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2023 فئة EX AWD  بسعر 196,650 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2023 فئة EX بسعر 202,400 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2023 فئةSX PKG BUTTER SCOTCH بسعر 215,050 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2023 فئة SX AWD بسعر 216,198 ريال

 

 

 

 

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