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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2023 | سيارات غابت عن السوق المصري خلال 2023

حصاد 2023 | سيارات
حصاد 2023 | سيارات غابت عن السوق المصري خلال 2023

تواجد الكثير من طرازات السيارات الجديدة داخل السوق المصري خلال عام 2023 ، ولكن أيضا هناك سيارات لم تتوافر داخل السوق المصري خلال العام الجاري ، وذلك يرجع الي عدة أسباب هامة منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أهم السيارات التي غابت عن السوق المصري خلال 2023 :

1- ام جى اتش اس موديل 2022 :

تحصل سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.6 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 169 نيوتن/متر، وقوة 169 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

 أخر سعر لسيارة ام جى اتش اس موديل 2022 قبل اختفائها من الأسواق 

- أخر سعر لسيارة ام جى اتش اس موديل 2022 قبل اختفائها من الأسواق :

الفئة الأولى من سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 تباع بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 تباع بسعر مليون و 159 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 تباع بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

2- بيجو 508 موديل 2023 :

تستمد سيارة بيجو 508 موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 165 حصان، وعزم دورانها يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

 أخر سعر لسيارة  بيجو 508 موديل 2023  قبل اختفائها من الأسواق

- أخر سعر لسيارة  بيجو 508 موديل 2023  قبل اختفائها من الأسواق :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 508 موديل 2023 كانت تباع بسعر مليون و 259 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 508 موديل 2023 كانت تباع بسعر مليون و 529 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 508 موديل 2023 كانت تباع بسعر مليون و 649 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 508 موديل 2023 كانت تباع بسعر مليون و 659 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة بيجو 508 موديل 2023 كانت تباع بسعر مليون و 809 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة بيجو 508 موديل 2023 كانت تباع بسعر مليون و 819 ألف جنيه .

3- رينو سانديرو "ستيب واى" موديل 2023 :

عزم دوران سيارة رينو سانديرو "ستيب واى" موديل 2023  يصل الي 148 نيوتن/متر، وقوتها 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

 أخر سعر لسيارة  رينو سانديرو "ستيب واى" موديل 2023  قبل اختفائها من الأسواق 

- أخر سعر لسيارة  رينو سانديرو "ستيب واى" موديل 2023  قبل اختفائها من الأسواق :

الفئة الأولي من سيارة رينو سانديرو "ستيب واى" موديل 2023 كانت تباع بسعر 635 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو سانديرو "ستيب واى" موديل 2023 كانت تباع بسعر 645 ألف جنيه .

4- هيونداي توسان موديل 2023 :

تحتاج سيارة هيونداي توسان موديل 2023 الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها قوة تصل الي 180 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

أخر سعر لسيارة  هيونداي توسان موديل 2023  قبل اختفائها من الأسواق

- أخر سعر لسيارة  هيونداي توسان موديل 2023  قبل اختفائها من الأسواق :

الفئة الأولي والوحيدة من سيارة  هيونداي توسان موديل 2023 كانت تباع بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .

5- هيونداي  i20 موديل 2022 :

قوة سيارة  هيونداي  i20 موديل 2022 تصل الي 99 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعه 1400 سي سي ، وعزم دورانها يصل الي 134 نيوتن/متر  .

 أخر سعر لسيارة  هيونداي  i20 موديل 2022  قبل اختفائها من الأسواق

- أخر سعر لسيارة  هيونداي  i20 موديل 2022  قبل اختفائها من الأسواق :

الفئة الأولي من سيارة هيونداي  i20 موديل 2022 كانت تباع بسعر 625 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي  i20 موديل 2022 كانت تباع بسعر 660 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي  i20 موديل 2022 كانت تباع بسعر 685 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي  i20 موديل 2022 كانت تباع بسعر 710 ألف جنيه .

ام جي اتش اس موديل 2022 بيجو 508 موديل 2023 رينو سانديرو ستيب واى موديل 2023 ستيب واي هيونداي توسان موديل 2023 هيونداي I20 موديل 2022

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