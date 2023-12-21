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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تستدعي مليون سيارة في أميركا| تفاصيل

تويوتا تستدعي مليون
تويوتا تستدعي مليون سيارة في أميركا| تفاصيل

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن استدعاء ما يصل الي مليون سيارة من تويوتا وليكزس في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية، وذلك أدي الي انخفاض اسهم الشركة بنسبة تصل الي 5.6 % في بورصة طوكيو .

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ذلك العطل الذى استدعت بسببه تويوتا تلك السيارات يكمن في أجهزة الاستشعار الموجودة في مقعد الراكب الأمامي في السيارات المعنية وذلك يؤدي الي حدوث ماس كهربائي، بالإضافة الي أن ذلك العطل لا يسمح للجهاز بتقييم وزن الراكب بشكل صحيح مما يؤدي الي عدم نفخ الوسائد الهوائية كما ينبغي في بعض الحوادث، وذلك يزيد من خطر الإصابة .

السيارات المعنية بالاستدعاء تم إصدارها عام 2020 و 2021 و 2022 ومن ضمن السيارات المعنية بالاستدعاء  تويوتا راف 4 ، وتويوتا هايلاندر ، وتويوتا كورولا ، وتويوتا كامري.

1-  محرك تويوتا راف 4 موديل 2022 :

 محرك تويوتا راف 4 موديل 2022

تحصل سيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتنتج قوة 170 حصان، وعزم دورانها يصل الي 203 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 1 لتر من الوقود لقطع مسافة 16.8 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر .

2- محرك تويوتا هايلاندر موديل 2022 :

 محرك تويوتا هايلاندر موديل 2022

تستمد سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 قوتها من محرك سعه 2500 سي سي ، وتخرج قوة 240 حصان، وتعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 65 لتر ، وتقطع مسافة 20 كم/ساعة باستخدام 1 لتر من الوقود .

3-  محرك تويوتا كورولا موديل 2022 :

محرك تويوتا كورولا موديل 2022

تمتلك سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 محرك يصل سعه الي 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 119 حصان، وعزم دورانها يصل الي 148 نيوتن/متر، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

4-  محرك تويوتا كامري موديل 2022 :

محرك تويوتا كامري موديل 2022 

زودت تويوتا كامري موديل 2022 بمحرك سعه 2500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 178 حصان، وعزم وران يصل الي 235 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة ، وتحتاج الي 9.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

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