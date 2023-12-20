تويوتا تطلق 300 سيارة خاصة من ياريس| اعرف السبب

أطلقت شركة تويوتا اليابانية إصدار خاص من سياراتها تويوتا ياريس الجديدة ، وتنتمي ياريس الجديدة الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر ياريس بتصميم أنيق وجذاب ، وتم أطلاق ذلك الإصدار من تويوتا احتفالا بانتصاراتها الثلاثية في بطولة العالم للراليات.

محرك تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك

- محرك تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك :

تحصل سيارة تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك علي قوتها من محرك 3 سلندر تيربو، وتخرج قوة 192 كيلووات، أي ما يعادل 261 حصان .

محرك تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك

تتسارع تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية ، وتعمل ياريس الصغيرة بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

- مواصفات تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك :

محرك تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك

زودت سيارة تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك بالعديد من المميزات الجديدة منها، نظام ضبط خاص لمجموعة التعليق، تظهر ياريس الجديدة بالون الأحمر الميتاليك و الأبيض، وذلك إشارة إلى لون سيارة السباق الأصلية، وبها سروج مكابح باللون الأحمر، وتمتلك باقة High-Performance التي تضم القفل التفاضلي.

محرك تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك

والجدير بالذكر أن شركة تويوتا اليابانية ستنتج عدد 300 سيارة فقط تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك .

