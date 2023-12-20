عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تطلق 300 سيارة خاصة من ياريس| اعرف السبب

محرك تويوتا ياريس
محرك تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك

أطلقت شركة تويوتا اليابانية إصدار خاص من سياراتها تويوتا ياريس الجديدة ، وتنتمي ياريس الجديدة الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر ياريس بتصميم أنيق وجذاب ، وتم أطلاق ذلك الإصدار من تويوتا احتفالا بانتصاراتها الثلاثية في بطولة العالم للراليات.

محرك تويوتا ياريس GR  WRC الهاتشباك

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر

اركب تويوتا هاتشباك بـ 150 ألف جنيه

- محرك تويوتا ياريس GR  WRC الهاتشباك :

تحصل سيارة  تويوتا ياريس GR  WRC الهاتشباك علي قوتها من محرك 3 سلندر تيربو، وتخرج قوة 192 كيلووات، أي ما يعادل 261 حصان .

محرك تويوتا ياريس GR  WRC الهاتشباك

تتسارع  تويوتا ياريس GR  WRC الهاتشباك من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية ، وتعمل ياريس الصغيرة بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

- مواصفات  تويوتا ياريس GR  WRC الهاتشباك :

محرك تويوتا ياريس GR  WRC الهاتشباك

زودت سيارة  تويوتا ياريس GR  WRC الهاتشباك بالعديد من المميزات الجديدة منها، نظام ضبط خاص لمجموعة التعليق، تظهر ياريس الجديدة بالون الأحمر الميتاليك و الأبيض، وذلك إشارة إلى لون سيارة السباق الأصلية، وبها سروج مكابح باللون الأحمر، وتمتلك باقة High-Performance التي تضم القفل التفاضلي.

محرك تويوتا ياريس GR  WRC الهاتشباك

والجدير بالذكر أن شركة تويوتا اليابانية ستنتج عدد 300 سيارة فقط تويوتا ياريس GR  WRC الهاتشباك .
 

ياريس ياريس GR ياريس GR WRC ياريس GR WRC الهاتشباك تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك محرك تويوتا ياريس GR WRC الهاتشباك مواصفات تويوتا ياريس GR WRC تويوتا ياريس الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

بعد عودتها للسوق .. سعر مرسيدس AMG GT الجديدة

إرشادات للتعامل مع الضباب أثناء قيادة السيارة| تعرف عليها

تويوتا رايز 2024 تظهر بمميزات جديدة

شاهد| نيسان صني 2024 الجديدة كلياً

مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس يقام في ذلك الموعد

سيارات مستعملة تحت 220 ألف جنيه

رئيس لجنة بالشرقية يساعد كبار السن وغير القادرين تسهيلا للعملية الانتخابية

رؤساء اللجان يقدمون العون لكبار السن من الناخبين لتييسير العملية الانتخابية بـ الشرقية

ترشيحاتنا

الاحتلال يستولي على 10 مركبات ويقتحم 15 منزلاً في نابلس

ملك البحرين يبعث برسالة إلى الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه حكم الكويت

الحكومة تستعرض تقرير إطلاق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

في 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 29 جنديا ومصرع واحد في غزة

بعد مصرع ضابط.. سقوط جندي إسرائيلي في اشتباكات مع القسام

هل يجوز قطع صلاة النافلة لألحق بتكبيرة الإحرام مع الإمام.. الموقف الشرعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

بطولة أحمد العوضى.. محمد شاهين يسجل الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني| صور

بسبب أعمال تحسين الطرق| اكتشاف هيكل عظمي ببريطانيا عمره 2000عام

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

فيديو

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ