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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كورولا الجديدة في السعودية

صدى البلد

تعتبر السيارة اليابانية تويوتا كورولا أشهر إصدارات السيدان في الوطن العربي، وتعتبر الأكثر مبيعاً في المنطقة على مر التاريخ، وتتوفر في السوق السعودي بالعديد من الفئات.

تويوتا كورولا

أسعار تويوتا كورولا موديل 2023:

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة سعرية 77,970 ريالا

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة سعرية 81,650 ريالا

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة سعرية 82,225 ريالا

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة سعرية 85,675 ريالا

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الخامسة بقيمة سعرية 87,400 ريال

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السادسة بقيمة سعرية 88,780 ريالا

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السابعة بقيمة سعرية 92,920 ريالا

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة السابعة بقيمة سعرية 93,610 ريالات

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثامنة هيبرد بقيمة سعرية 105,455 ريالا.

تويوتا كورولا

محرك السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة في السوق السعودي بثلاثة خيارات من المحركات..

المحرك الأول: ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، يعمل بالبنزين، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وبنظام دفع أمامي، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

تويوتا كورولا

المحرك الثاني: يتمكن من ضخ قوة اجمالية تبلغ 168 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2000 سي سي، يعمل بالبنزين، تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 9.2 ثانية فقط، وجاء العزم الأقصى للدوران 200 نيوتن/متر، ونظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVT .

 

المحرك الثالث: تتوفر السيارة بمحرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء، بسعة 1800 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، نوع CVT وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومترا في الساعة، وعزم أقصى للدوران 142 نيوتن/متر، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية فقط، ونظام جر أمامي.

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