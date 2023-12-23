بسعر يتجاوز الـ100 مليون جنيه.. مواصفات أشهر سيارات لامبورجيني

كشفت شركة لامبورجيني الإيطالية عن السيارة النادرة لامبورجيني فينينو، لأول مرة، في عام 2013؛ احتفالاً بذكرى مرور 50 عاما على تدشينها، وتم إنتاج 5 نسخ كوبيه منها فقط، وكانت أولى النسخ للاختبارات، والثانية احتفظت بها الشركة، بينما عُرضت النسخ الثلاث الأخرى للبيع، بالإضافة إلى 9 نسخ مكشوفة.

حصلت لامبورجيني فينينو على تصميم خلفي رائع، حيث جاءت بعادم رياضي رباعي، وتم تزويدها بجنوط رياضية بقياس 22 بوصة في الأمام و 23 بوصة في الخلف، ومشتت الهواء الخلفي، وجناح الهواء الأيروديناميكي العملاق.

تعتبر سيارة لامبورجيني فينينو واحدة من أكثر سيارات الشركة الإيطالية الخارقة تميزًا، تم بناء 13 نموذجًا فقط بين عامي 2013 و 2014 (4 كوبيه و 9 سيارات رودستر).

تتميز لامبورجيني فينينو بمعدل ثبات وديناميكية عالية بفضل رشاقتها وخفة وزنها، حيث تعمل مقدمة السيارة المنخفضة والمدببة كجناح هواء أمامي يساعد في تدفق تيار الهواء أثناء القيادة عبر فتحات تهوية للمحرك، وتم تزيين المقدمة بمصابيح على شكل الحرف المميز للشركة الإيطالية.

مواصفات السيارة لامبورجيني فينينو

جاءت سيارة لامبورجيني فينينو الخارقة بمحرك V12سعة 6.5 لتر مستعار من أفينتادور جيد لـ 740 حصانا، يمكن أن تصل Veneno إلى 60 ميلاً في الساعة في 2.9 ثانية فقط للنسخة الكوبيه بينما تتسارع النسخة المكشوفة في 2.9 ثانية، بسعة خزان الوقود 90 لتر، وسرعة قصوى هائلة تبلغ 221 ميلاً في الساعة.

سعر سيارة لامبورجيني فينينو

بلغ سعر السيارة لامبورجيني فينينو الى 3.5 مليون دولار.