عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تشيرون.. سعر ومواصفات السيارة الأقوى في العالم

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الفرنسية الفارهة بوجاتي ببطء ولكن بثبات مع خطة الإنتاج التي وضعتها لسيارة تشيرون سوبر سبورت الخارقة الأفضل في العالم.

كلب يصبح موظفا للمبيعات في شركة هيونداي.. فما القصة؟

حصاد 2023.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر

تعتبر كل سيارة من تشيرون سوبر سبورت نسخة فريدة ليس لها مثيل، يتم بنائها يدوياً وفقاً لتوجهات العميل وذوقه الخاص، وتأتي النسخة رقم 400 بناء عن هذه الفلسفة.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

مواصفات بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ 

تأتي السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعات قصوى تزيد عن 300 ميل في الساعة، في حين اقتصرت سيارة تشيرون سوبر سبورت الأصلية على 261 ميلاً في الساعة.

 

جاءت السيارة على محرك بوجاتي تشيرون سوبر سبورت بمحرك الشركة الأيقوني الشهير W16 بسعة 8000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 1578 حصانًا بفضل علبة التروس ذات النسبة الأطول، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1600 نيوتن متر.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

تصميم بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ 

تتميز السيارة الخارقة بهيكل من ألياف الكربون مع تشطيب أخضر داكن يختاره العميل، تقول بوجاتي إن إنشاء هذه اللمسة النهائية الفريدة يتطلب الكثير من الصبر والاهتمام الدقيق بالتفاصيل.

تتميز السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ بهيكل مكشوف من ألياف الكربون مع لمسات برتقالية مثل سابقتها الأسطورية الشهيرة بوجاتي فيرون سوبر سبورت وورلد ريكورد إديشن، والتي كانت أسرع سيارة طريق إنتاج في عام 2010.

قامت بوجاتي بتثبيت نظام إدارة حراري جديد وضبط البرنامج لتحسين المحرك ومجموعة نقل الحركة وعلبة التروس والشواحن التوربينية، واكتسب النموذج أيضًا تصميمًا طويل الذيل ، مما زاد من طوله بمقدار 25 سم لتقليل المماطلة الديناميكية الهوائية بنسبة تزيد عن 40٪.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

سعر السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

يبلغ سعر السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 3 ملايين و 100 ألف دولار.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300 بوجاتي العالم سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

مانشستر سيتي يوجه رسالة للنادي الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟.. الإفتاء: هذه آخر دقيقة وبعدها تُصلى قضاء

موضوعات متعلقة

كلب يصبح موظفا للمبيعات في شركة هيونداي.. فما القصة؟

حصاد 2023.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر

بريدجستون تنسحب من السوق الروسي بعد ربع قرن

حصاد 2023.. أسعار أشهر 5 سيارات كروس أوفر جديدة

أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 170 ألف جنيه

سعرها 170 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات كيا في مصر

الشركات الألمانية تدعم شراء السيارات الكهربائية والحكومة تنسحب

سعر أوبل جراند لاند 2024 في مصر

ترشيحاتنا

14 الف جنيه .. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالرياض

ترامب يدعو بايدن لمناظرة كجزء من الحملة الانتخابية

تهمة الانتحال تلاحقها.. جدل جديد بسبب كلودين جاي رئيس جامعة هارفارد

استولى على 6.485 مليون جنيه.. حبس مستريح الهواتف الذكية في سوهاج

دعاء الصباح في آخر أسبوع في السنة للرزق.. 5 كلمات تصب عليك الخير صبا

بركات: الأهلي يشرف الكرة المصرية كالعادة: رافعين راسنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفطر له القلوب.. فيديو لشاب فلسطيني يتجول بين حطام المباني|شاهد ماذا قال؟

الأشرس قبل انتهاء العام| تحذيرات من طقس اليوم السبت.. الأكثر برودة لهذه الأسباب

قصص تفطر القلب.. ابنة الرئيس الأميريكي تثير الجدل عبر حسابها على الأنستجرام

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ