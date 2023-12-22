كلب يصبح موظفا للمبيعات في شركة هيونداي.. فما القصة؟

كشفت وكالة شركة هيونداي في ولاية إسبيريتو سانتو بالبرازيل عن تعيين موظف جديد غير عادي، وهو كلب شوارع يبلغ عمره عام واحد فقط.

كلب يصبح موظفا للمبيعات في شركة هيونداي

كان الكلب "توسان" يتجول حول وكالة شركة هيونداي في ولاية إسبيريتو سانتو بالبرازيل دائما، وبمرور الوقت، أصبح صديقاً لموظفيها، وكانوا يقدمون له الطعام ويلعبون معه، لتتطور العلاقة بينهم بعد ذلك ليقومو بتعيينه موظف مبيعات بها، حتى أنهم أعطوه بطاقة الهوية الخاصة به.

أنتشرت القصة عندما قام أحد الأشخاص بنشر صورة له على منصة X ، لتنتشر القصة حول العالم، لكن في البداية كان يُعتقد أنها من الهند، إلا أنه تم تصحيح المعلومة بعد ذلك وذُكر أنها من البرازيل.

كلب يصبح موظفا للمبيعات في شركة هيونداي

قدمت وكالة هيونداي بالبرازيل الكلب باعتباره أحدث إضافة إلى عائلتهم من خلال صورة على موقع انستاجرام للترحيب به كعضو جديد ، وبدأ في عمله بالفعل ومقابلة العملاء.

قالت الشركة في بيان لها إن خطتها كانت توفير مأوى للكلب، ولكن بسبب الترحيب والتفاعل مع العملاء أكسبه ترقية، وقال مدير معرض السيارات إن العديد من العملاء عادوا إلى المتجر حتى بعد شراء السيارة من أجل رؤية الكلب وإلقاء التحية عليه وتقديم الهدايا له.