عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أوبل جراند لاند 2024 في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 أحدث اصدارات العلامة التجارية الالمانية أوبل في السوق المصري، وتتوفر وتتوفر بثلاثة فئات.

أوبل جراند لاند 

مواصفات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

بلغت السرعة القصوى للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 نحو 201 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من الثبات لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

 

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

أوبل جراند لاند 

ابعاد السيارة وقياسات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

طول كلي 4477 متر

كلي 1856 متر.

ارتفاع 1609 متر.

قاعدة عجلات 2675 متر.

سعة تخزين خلفية 514 لتر.

أوبل جراند لاند 

أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الأولى  HIGHLINE بقيمة قدرها 1,699,990 جنيه

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثانية HIGHLINE بقيمة قدرها 1,799,990 جنيه 

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثالثة TOP LINE بقيمة قدرها 1,899,990 جنيه 

 

 

 

 

اوبل جراند لاند موديل 2024 أوبل جراند لاند اوبل جراند لاند TOP LINE مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

موضوعات متعلقة

مرسيدس تحذر المارة عند استخدام نظام القيادة الذاتية في سياراتها

حصاد 2023.. أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بخصم 70% بمبادرة المغتربين

تعاون بين مايكروسوفت و TomTom لتقديم مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي في السيارات

لو شاري عربية جديدة.. نصائح مهمة لازم تعرفها

لفترة محدودة.. اشتري BMW X5 بدون جمارك

أحدث سعر لـ «دايو لانوس» في السوق المصرية

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 180 ألف جنيه

سعر فورد ايدج 2023 في السعودية | اعرف مواصفاتها

ترشيحاتنا

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري بطلب من روي فيتوريا .. تفاصيل

قبل ساعات من الشتاء.. أهم التوصيات الزراعية لحماية المحاصيل

بقاء 4 تحت الملاحظة.. تعافي الطلاب المصابين في واقعة الاختناق بمدرسة بقنا

القسام تفجر دبابة بعبوة ناسفة وتقنص جندي إسرائيلي

سيول وظواهر أكبر من النينو |كيف يكون شتاء 2024 على مصر؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الودن تكشف الإصابة بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يوضح

بالأحمر الجريء| وفاء عامر تثير الجدل بظهورها.. شاهد

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

فيديو

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ