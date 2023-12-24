سيارة DS4 ظهرة لأول مرة خلال 2023 بهذه الأسعار

أعلن وكيل سيارات دي إس في مصر عن توافر طرازه الجديد الذى أطلق عليه اسم DS4 موديل 2023 وظهرة السيارة الجديدة لأول مرة بالسوق المصري خلال 2023 ، وتنتمي DS4 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
- أبعاد دي إس 4 موديل 2023 الجديدة :
تتوافر سيارة دي إس 4 موديل 2023 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 4400 مم، وعرض 1830 مم، وارتفاع 1470 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2675 مم .
- محرك دي إس 4 موديل 2023 الـ SUV :
تستمد سيارة دي إس 4 موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 52 لتر، وتصل قوتها الي 215 حصان، وتصل سرعة دي إس 4 القصوى الي 235 كم/ساعة .
- أسعار دي إس 4 موديل 2023 الجديدة بمصر :
الفئة الأولي من سيارة دي إس 4 موديل 2023 التي ظهرة بمصر لأول مرة خلال العام الجاري تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة دي إس 4 موديل 2023 التي ظهرة بمصر لأول مرة خلال العام الجاري تباع بسعر مليون و 680 ألف جنيه .