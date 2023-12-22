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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2023 .. 5 سيارات خارقة بمواصفات مذهلة

صدى البلد

شهد عالم السيارات الخارقة نمواً مذهلاً خلال عام 2023، حيث تسعى كل شركة لأخذ مركز الريادة عالمياً، وحصلت العديد من السيارات على ترقيات جديدة بالإضافة للاصدارات الجديدة كلياًَ.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي أقوى السيارات الخارقة في العالم.

بينينفارينا باتيستا

بينينفارينا باتيستا

تعتمد سيارة بينينفارينا باتيستا الخارقة على محرك بقوة 1900 حصان (1417 كيلووات) وعزم دوران يصل الى 1696 رطل قدم (2300 نيوتن متر) بواسطة أربعة محركات كهربائية، كما ستعتمد على بطارية تبلغ طاقتها 120 كيلو وات في الساعة من شركة Rimac، ويستغرق التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال زمن أقل من 2.0 ثانية.

يبدأ سعر السيارة بينينفارينا باتيستا بـ 2.5 مليون دولار.

فيراري لافراري

فيراري لافراري

تعتبر فيراري لافراري هجينة خارقة من الشركة الإيطالية، وظهرت لأول مرة في عام 2013 وأقتصر إنتاجها على ما يزيد قليلاً عن 700 سيارة على مستوى العالم، وجاءت مدعومة بمحرك V12 سعة 6.3 لتر مع نظام KERS الهجين من سيارات الفورمولا وان Ferrari F1 ، ينتج المحرك قوة 950 حصانًا، ويمكن أن تصل إلى 60 ميلًا في الساعة في أقل من 2.5 ثانية بقليل.

يبلغ سعر سيارة فيراري لافراري 2 مليون دولار.

اسبارك اويل

اسبارك اويل

جاءت السيارة اسبارك اويل بأربعة محركات كهربائية تنتج معاً قوة إجمالية مجموعها 1985 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 2000 نيوتن/متر، وبطارية 64kWh، وتزن سيارة البومة الخارقة 1900 كيلوجرام ، ولها سرعة قصوى نظرية تبلغ 348 كيلومتر في الساعة، تتسارع سيارة من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 1.6 ثانية فقط، بفضل امتلاكها قدرات ميكانيكية قوية، وسيتم صنع 50 فقط. 

يبلغ سعر سيارة اسبارك اويل 2 مليون و 800 ألف دولار.

مكلارين P1

مكلارين P1

تعد مكلارين P1 أحد أسرع السيارات في العالم، تأتي مدعومًا بمحرك هجين V8 بسعة 3.8 ليتر بشاحن توربيني مزدوج، ينتج 903 حصانًا وعزم دوران 664 رطل قدم ويمكن أن يصل إلى 60 ميلاً في الساعة في 2.8 ثانية فقط.

يبلغ سعر سيارة مكلارين P1 نحو 1.5 مليون دولار.

AMG Project one

مرسيدس AMG Project one

تصنف سيارة مرسيدس AMG Project one بأنها الأقوى في أسطول الشركة الألمانية، وحصلت على محرك هجين بسعة 1.6 لتر و 6 سلندر مع أربعة محركات كهربائية بقوة إجمالية تصل الى 1063 حصان، منهم 574 حصان من محرك الاحتراق الداخلي، والباقي من المحركات الكهربائية، ويقترن المحرك بناقل حركة 7 سرعات جديد كلياً مدمج مع قفل تفاضلي، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.9 ثانية، بسرعة قصوى 352 كيلومتر في الساعة.

يبلغ سعر السيارة مرسيدس AMG Project one بـ 2.7 مليون دولار.

بينينفارينا باتيستا فيراري لافراري اسبارك اويل مكلارين P1 AMG Project One

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