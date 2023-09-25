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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبنات.. دايهاتسو هاتشباك أوتوماتيك بـ100ألف جنيه

دايهاتسو شاريد موديل
دايهاتسو شاريد موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من فئة السيارات الهاتشباك ، والتي يبحث عنها المواطنين ومنهم فئة البنات لتساعدهم علي التنقل والذهاب الي التسوق والتنزه من أصدقائهم ومن تلك هذه السيارات دايهاتسو شاريد موديل 1990، التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بتوافر قطع غيارها ، وسهولة إعادة بيعها مرة أخري .

دايهاتسو شاريد موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر دايهاتسو شاريد موديل 1990، وتنتمي شاريد الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم :

دايهاتسو شاريد موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك دايهاتسو شاريد

  

دايهاتسو شاريد موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

زودت سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1990 بمحرك سعة 1300 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت دايهاتسو شاريد الهاتشباك من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة الهاتشباك دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات شاريد الهاتشباك

دايهاتسو شاريد موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تحتوي دايهاتسو شاريد الهاتشباك علي العديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي يحتوي علي إشارات بنفس لون السيارة، وصداد خلفي، وإشارات جانبية تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية ، وجرائد باللون الأسود تم تثبيتها علي الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، ومرايات جانبية باللون الأسود ، و 4 جنوط للكاوتش ، ومساحة زجاج خلفية .

- سعر دايهاتسو شاريد

دايهاتسو شاريد موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة ، وشكلها الخارجي .

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