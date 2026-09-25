القبض على مهتز نفسيا ألقى زجاجة على فرد شرطة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص "مهتز نفسياً" بالركض خلف فرد شرطة وإلقاء زجاجة عليه بأحد الطرق بالإسماعيلية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ الجارى وأثناء توجه فرد الشرطة الظاهر بمقطع الفيديو (من قوة إدارة مرور الإسماعيلية) لمنزله عقب انتهاء خدمته، فوجئ بقيام شخص مهتز نفسياً "من الهائمين بالشوارع" بإلقاء زجاجة نحوه، فقام بالركض فى إطار تجنبه والابتعاد عنه لاهتزازه النفسى.

أمكن ضبط الشخص المشار إليه وتبين معاناته من اضطراب نفسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه بإحدى دور الصحة النفسية.