حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4 | لهذا السبب

كشف وكيل سيارات جاك في مصر عن حملة استدعاء بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وتضم حملة الاستدعاءات سيارات جاك JS4 من موديل 2021 و موديل 2023 ، بغرض فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية ، من أجل ضمان عملها بكفاءة .

حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4

حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4

- حملة استدعاء جاك JS4





حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4

اعلن وكيل سيارات جاك JS4 وجهاز حماية المستهلك عن تلك الحملة من أجل الاطمئنان علي جودة وفاعلية منظومة السلامة بسيارات جاك JS4 ، بالإضافة الي حرص جهاز حماية المستهلك علي سلامة المستهلكين .

حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4

يجب علي أصحاب سيارة جاك JS4 من موديل 2021 و 2023 أن يقوموا بالاتصال علي الخط الساخن 19292 ، من اجل الحجز المسبق وتحديث البيانات ، والتأكد من أن أرقام الشاسية من ضمن حملة الاستدعاءات ، ويجري ذلك الفحص دون دفع أي تكاليف من قبل العميل .