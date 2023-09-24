حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4 | لهذا السبب

كشف وكيل سيارات جاك في مصر عن حملة استدعاء بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وتضم حملة الاستدعاءات سيارات جاك JS4 من موديل 2021 و موديل 2023 ، بغرض فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية ، من أجل ضمان عملها بكفاءة .
- حملة استدعاء جاك JS4
اعلن وكيل سيارات جاك JS4 وجهاز حماية المستهلك عن تلك الحملة من أجل الاطمئنان علي جودة وفاعلية منظومة السلامة بسيارات جاك JS4 ، بالإضافة الي حرص جهاز حماية المستهلك علي سلامة المستهلكين .
يجب علي أصحاب سيارة جاك JS4 من موديل 2021 و 2023 أن يقوموا بالاتصال علي الخط الساخن 19292 ، من اجل الحجز المسبق وتحديث البيانات ، والتأكد من أن أرقام الشاسية من ضمن حملة الاستدعاءات ، ويجري ذلك الفحص دون دفع أي تكاليف من قبل العميل .