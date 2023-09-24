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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4 | لهذا السبب

حملة استدعاء لـ سيارات
حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4

كشف وكيل سيارات جاك في مصر عن حملة استدعاء بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وتضم حملة الاستدعاءات سيارات  جاك JS4 من موديل 2021 و موديل 2023 ، بغرض فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية ، من أجل ضمان عملها بكفاءة .

حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4 

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حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4 

- حملة استدعاء جاك JS4

 

حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4 

اعلن وكيل سيارات جاك JS4 وجهاز حماية المستهلك عن تلك الحملة من أجل الاطمئنان علي جودة وفاعلية منظومة السلامة بسيارات جاك JS4 ، بالإضافة الي حرص جهاز حماية المستهلك علي سلامة المستهلكين .

حملة استدعاء لـ سيارات جاك JS4 

يجب علي أصحاب سيارة  جاك JS4 من موديل 2021 و 2023 أن يقوموا بالاتصال علي الخط الساخن 19292 ، من اجل الحجز المسبق وتحديث البيانات ، والتأكد من أن أرقام الشاسية من ضمن حملة الاستدعاءات ، ويجري ذلك الفحص دون دفع أي تكاليف من قبل العميل .

 

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