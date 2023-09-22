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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك: استدعاء لسيارات جاك Js4 موديلات 2021 إلى 2023

صدى البلد

أعلن الوكيل الوحيد والرسمي لسيارات جاك في مصر، عن حملة إستدعاء لموديلات (سيارات جاك Js4) من (2021 - 2023)، وذلك بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية وذلك لضمان عملها بكفاءة،ولذا يلزم حضور كافة العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة .

-  يُرجي من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق .

- يأتى ذلك  في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على  أمن سلامة المُستهلكين .

- ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 19292》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

 وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يُرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

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