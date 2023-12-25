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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازيراتي Levante تباع بهذه الأسعار قبل تقاعدها

مواصفات مازيراتي
مواصفات مازيراتي Levante

أعلنت شركة مازيراتي عن وقف إنتاج سياراتها التي تعتمد علي محرك 8 سلندر ، حيث أعتمد مازيراتي علي إنتاج العديد من السيارات بذلك المحرك القوي ، وبالتالي سيكون أصدراها Levante هو أخر طراز يعتمد علي محرك 8 أسطوانات من إنتاج شركة مازيراتي .

مواصفات مازيراتي Levante

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بالإضافة الي انه سيتم إنتاج 103 سيارة فقط من طراز Levante Ultima V8 Royal Blu الخاص بمناسبة توديع المحرك ذات الـ 8 سلندر .

- محرك مازيراتي Levante :

مواصفات مازيراتي Levante

تحصل سيارة مازيراتي Levante علي قوتها من محرك 8 أسطوانات ، وتنتج قوة 427 كيلووات، أي ما يعادل 580 حصان.

- مواصفات مازيراتي Levante :

مازيراتي Levante

زودت سيارة مازيراتي Levante بالعديد من المواصفات الخاصة منها، تثبيت شعار V8-Ultima  باللون الأحمر علي الرفارف ، وبها عجلات مقاس 22 بوصة، وتمتلك مكونات مصنوعة من ألياف الكربون على الصداد الأمامي والخلفي، والعتبات الجانبية، وبها تجهيزات جلدية فاخرة مع تباينات لونية رائعة، وبها شعارات خاصة تزين الأسطح الداخلية.

- سعر مازيراتي Levante :

ستباع سيارة مازيراتي Levante  بسعر 200 ألف يورو ، أي ما يعادل 6 مليون و800 ألف جنيه مصري تقريبًا.

مازيراتي Levante V8 Royal Blu Levante Ultima V8 مواصفات مازيراتي Levante سعر مازيراتي Levante

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