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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 630 حصانا .. مازيراتي MC20 CIELO الخارقة بتعديلات MASNORY |صور

مازيراتي MC20 CIELO
مازيراتي MC20 CIELO المعدلة من MASNORY 

تواصل شركة MANSORY الألمانية ورائدة مجال تعديل السيارات، إبهار محبيها وعشاق عالم التعديلات، بعد أن وضعت لمساتها الساحرة، ولكن هذه المرة للسيارة مازيراتي MC20 CIELO صاحبة التصميم المميز والاداء الرياضي، لتظهر بإطلالة رائعة تعتمد على نفس الطابع مع قدرات خارقة وتعديلات خارجية أكثر عدوانية.

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مازيراتي MC20 CIELO المعدلة من MANSORY 

تسارع السيارة مازيراتي MC20 CIELO الخارقة

 

يمكن للسيارة مازيراتي MC20 CIELO التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية قدرها 2.7 ثانية وذلك بعد تعديلات MANSORY ، حيث كانت تحقق مدة زمنية قدرها 3 ثوان، بالاضافة إلى وصول سرعتها القصوى إلى 330 كيلومترا في الساعة، بدلًا من 320 كم/س.

مازيراتي MC20 CIELO المعدلة من MANSORY 

القدرات الفنية للسيارة مازيراتي MC20 CIELO

 

تقدم السيارة مازيراتي MC20 CIELO بمحرك قياسي يستطيع أن ينتج قوة 630 حصانا، وعزما أقصى للدوران يبلغ 730 نيوتن متر، وبعد ترقيات MANSORY أصبحت القوة الاجمالية للمحرك نحو 720 حصانا و850 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

مازيراتي MC20 CIELO المعدلة من MANSORY 

وجاءت السيارة مازيراتي MC20 CIELO بعجلات 21 بوصة بالمقدمة، بينما حصلت العجلات الخلفية على قياس 22 بوصة، بالاضافة إلى عتبات جانبية رياضية، وناشر امامي يقترب من الارض مع غطاء أمامي يحتوي على الكثير من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، وجناح خلفي كبير يساعد على تعزيز أداء السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

مازيراتي MC20 CIELO المعدلة من MANSORY 
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