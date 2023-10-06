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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني هوراكان STO تحصل على تعديلات قوية من فورستاينر .. صور

لامبورجيني هوراكان STO
لامبورجيني هوراكان STO بعد ترقيات "فورستاينر"

استطاعت شركة لامبورجيني الايطالية عملاق تصنيع السيارات الخارقة، أن تقدم باقة من أقوى السيارات حول العالم، ومنها النسخة الشهيرة هوراكان STO، والتي ظهرت في ثوب جديد بعد ترقيات فورستاينر المميزة.

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لامبورجيني هوراكان STO بعد ترقيات "فورستاينر"

القدرات الفنية للسيارة لامبورجيني هوراكان STO

 

زودت السيارة لامبورجيني هوراكان STO بمحرك من 10 اسطوانات V، سعة 5200 سي سي، مع قوة إجمالية بلغت 640 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 640 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات "دابل كليتش".

لامبورجيني هوراكان STO بعد ترقيات "فورستاينر"

وتصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني هوراكان STO إلى 325 كيلومترا في الساعة، بينما تستطيع الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.2 ثانية فقط.

لامبورجيني هوراكان STO بعد ترقيات "فورستاينر"

تصميم السيارة لامبورجيني هوراكان STO بعد ترقيات "فورستاينر"

 

وتأتي السيارة لامبورجيني هوراكان STO بوزن اجمالي يبلغ 1.379 كيلوجرام، بينما تضم جنوطا رياضية قياسها 20 بوصة بالناحية الامامية، و21 بوصة بالناحية الخلفية، مع تصميم مميز ومتعدد الاضلاع وباللون الابيض.

لامبورجيني هوراكان STO بعد ترقيات "فورستاينر"

وظهرت السيارة لامبورجيني هوراكان STO بطلاء خارجي يعتمد على اللون السماوي مدعوم بلمسات برتقالية وبيضاء، وبعض اللمسات السوداء ايضا، وتمتعت السيارة باطلالة تتسم بالشراسة، مع وجود عتبات جانبية معاد تصميمها، وصادم أمامي قريب من الارض، مع سبويلر عريض يعزز من توازن السيارة ويمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

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