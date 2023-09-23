كاديلاك اسكاليد العملاقة بعد تعديلات LARTY DESIGN |صور

تعتبر السيارة كاديلاك اسكاليد واحدة من اقوى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام حول العالم، حيث تتمتع بتصميم خارجي عملاق ينتمي للفئة العالئية ذات الطابع الرياضي، إلى جانب تمتعها بحزمة من التجهيزات القوية.

ويبدو أن شركة LARTY DESIGN تهدف لابهار محبي تلك النسخة، بعد ان اضافت لها مجموعة من الترقيات القوية، لتظهر باطلالة خارجية تتمتع بالعديد من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، مع جنوط معدنية يبلغ قياسها 24 انش.

كاديلاك اسكاليد العملاقة بعد تعديلات LARTY DESIGN

كاديلاك اسكاليد العملاقة بعد تعديلات LARTY DESIGN

وجاءت هذه الجنوط بتصميم هندسي انيق، مدعوم باطارات عريضة، ونظامعادم مزدوج، بالاضافة إلى سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، ومقدمة هجومية المظهر تضم شبكة عملاقة ذات فتحات متعددة المقاطع الهوائية، إلى جانب مصابيح أمامية حادة الشكل.

كاديلاك اسكاليد العملاقة بعد تعديلات LARTY DESIGN

وتتمتع السيارة كاديلاك اسكاليد بنظام صوتي مكون من 36 مكبر، وشاشة عرض منحنية طراز OLED يبلغ قياسها 38 بوصة، ومقاعد فاخرة، مع حزمة من التقنيات القياسية، التي تتضمن مكيف هواء اوتوماتيكي، وحساسات حركة، وكاميرا للتحكم، مع زجاج ومرايات كهربائية، وباقة من تقنيات الحماية والامان تتضمن منظومة المكابح، والوسائد الهوائية.

كاديلاك اسكاليد العملاقة بعد تعديلات LARTY DESIGN

القدرات الفنية لمحرك السيارة كاديلاك اسكاليد

ولم تجري LARTY DESIGN اي تعديلات تتعلق بالقدرات الفنية، حيث مازالت السيارة تتمتع بمحركها الاساسي صاحب الـ 6.2 لتر، والذي يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 416 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 610 نيوتن/متر.