كاديلاك اسكاليد اي كيو 2025 تظهر خلال فيديو تشويقي.. شاهد

تكشف شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية موديل 2025 الذى سيتم الإعلان عنه غدا يوم 9 أغسطس ، وتظهر السيارة بتصميمات أنيقة تعطي مظهر قوي للسيارة ، بالإضافة الي قدرات محركة القوي .

سيارة كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية الجديدة

تعمل كاديلاك علي إنتاج 3 سيارات كهربائية جديدة من ضمنهم سيارة اسكاليد اي كيو الكهربائية، وهي نسخة شبية من سيارة Escalade التي تعمل بالوقود .

كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية الجديدة

- تصميم كاديلاك اسكاليد اي كيو

تأتي سيارة كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية الجديدة بـ إضاءة خلفية جديدة، وغطاء علي الزوايا الخلفية ، وأعمدة خلفية بجانب الزجاج الخلفي، وعجلات مقاس 24 بوصة، وحواف جانبية قابلة للسحب .

كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية الجديدة

تستخدم سيارة كاديلاك إسكاليد آي كيو تقنية Ultium الجديدة المقدمة من جنرال موتورزو التي أثبتت قدراتها في السيارات الكهربائية مثل Hummer EV ، ويمكن لسيارة كاديلاك اسكاليد أي كيو قطع مسافة سير تصل الي 314 كم/ساعة بالشحنة الكهربائية الواحدة، وذلك قبل إعادة شحن البطارية مرة أخري .

سيارة كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية الجديدة



الجدير بالذكر أن سيارة كاديلاك اسكاليد أي كيو الكهربائية سيتم تصنيعها في مصنع جنرال موتورز Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center ، وهو المصنع المنتج أيضا لسيارة Hummer EV ، وشيفروليه سيلفرادو ، وGMC Sierra Denali EVs.