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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كاديلاك اسكاليد اي كيو 2025 تظهر خلال فيديو تشويقي.. شاهد

كاديلاك اسكاليد اي
كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية الجديدة

تكشف شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية موديل 2025 الذى سيتم الإعلان عنه غدا يوم 9 أغسطس ، وتظهر السيارة بتصميمات أنيقة تعطي مظهر قوي للسيارة ، بالإضافة الي قدرات محركة القوي .

سيارة كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية الجديدة

بعد طول انتظار.. كاديلاك تكشف عن أسعار أفخم سيارة كهربائية

كاديلاك سيليستيك تتألّق في سلسلة فيديو جديدة تسلّط الضوء على أفخم سيارة كهربائية

تعمل كاديلاك علي إنتاج 3 سيارات كهربائية جديدة من ضمنهم سيارة اسكاليد اي كيو الكهربائية، وهي نسخة شبية من سيارة Escalade التي تعمل بالوقود .

كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية الجديدة

- تصميم كاديلاك اسكاليد اي كيو

تأتي سيارة كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية الجديدة بـ إضاءة خلفية جديدة، وغطاء علي الزوايا الخلفية ، وأعمدة خلفية بجانب الزجاج الخلفي، وعجلات مقاس 24 بوصة، وحواف جانبية قابلة للسحب .

كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية الجديدة

تستخدم سيارة كاديلاك إسكاليد آي كيو تقنية Ultium الجديدة المقدمة من جنرال موتورزو التي أثبتت قدراتها في السيارات الكهربائية مثل Hummer EV ، ويمكن لسيارة كاديلاك اسكاليد أي كيو قطع مسافة سير تصل الي  314 كم/ساعة بالشحنة الكهربائية الواحدة، وذلك قبل إعادة شحن البطارية مرة أخري .

سيارة كاديلاك اسكاليد اي كيو الكهربائية الجديدة


الجدير بالذكر أن سيارة كاديلاك اسكاليد أي كيو الكهربائية سيتم تصنيعها في مصنع جنرال موتورز Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center ، وهو المصنع المنتج أيضا لسيارة Hummer EV ، وشيفروليه سيلفرادو ، وGMC Sierra Denali EVs.

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