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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كاديلاك إسكاليد موديل 2023 في السعودية.. صور

صدى البلد

يشتهر السوق السعودي للسيارات بإصدارات السيارات الفاخرة خاصة في الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات، ومن أبرزها سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023.

مواصفات السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023:

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023 نحو 180 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 6.3 ثانية.

 

تتوفر السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023 على محرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 6200 سي سي، يضخ قوة تصل الى 420 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 632 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 8 سرعات.

 

تبلغ قياسات السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023 نحو 5.382 متر للطول، و 2.060 متر للعرض، و 1.948 متر للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 3.071 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 722 لتر. 

 

تتوفر السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023 بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة جاءت أبرزها نظام كشف حركة مجسم، وكاميرا360 ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وتحكم التسارع ، والتحكم بالمقود الأوتوماتيكي  (AUC)، ونظام أكياس هوائية متقدم (AABS)، ومنبه النقطة العمياء، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا  EBD.

 

سعر السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023

الفئة الأولى  LUXURYبقيمة تبلغ 377,200 ريال 

الفئة الثانية  SPORTبقيمة تبلغ 433,000 ريال

الفئة الثالثة  PREMIUM LUXURبقيمة تبلغ 433,000 ريال

اسكاليد السيارات الفاخرة الرياضية EBD السوق السعودي

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