كاديلاك سيليستيك تتألّق في سلسلة فيديو جديدة تسلّط الضوء على أفخم سيارة كهربائية

من المقرّر أن تدخل كاديلاك سيليستيك حيز الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام، وتعطينا الشركة نظرة أفضل على السيارة فائقة الفخامة.

خلال الأسبوعين الماضيين، أصدرت شركة صناعة السيارات سلسلة من مقاطع الفيديو التي تسلط الضوء على الإصدار الرائد، بالإضافة إلى تصميمه المميز، حمل المقطع الأول اسم "ولادة أيقونة" ويركز على تطوير سلستيك، مع ملاحظة أن الشركة بحاجة إلى شيء "استفزازي" للدخول في عصر الكهرباء يسلط الفيديو بعد ذلك الضوء على التفرد من خلال التطرق إلى التخصيص الشامل الذي قد ينتج عنه عدم وجود نموذجين متشابهين.

ويرد صدى هذا الأخير في "الفردية حسب الطلب" ، والتي تركز على الحرفية اليدوية التي تفصل بين طراز سيليستيك وبين النماذج الأكثر شيوعًا مثل Lyriq، في حين أن مقصورة الكروس أوفر الكهربائية مثيرة للإعجاب ، إلا أنها تتضاءل مقارنة بالرائد الذي يتميز بتصميم داخلي فائق الفخامة مستوحى من تصميم الأزياء والأثاث.

لم يتطرق الفيديو إلى العديد من التفاصيل، ولكنه يشير إلى أن السيارة بها جلد مدبوغ باستخدام قشور حبوب البن، بالإضافة إلى شبكات مكبرات صوت مختومة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

تشير المقاطع الأخرى إلى نظام القيادة شبه المستقل Ultra Cruise وتناقش التصميم بمزيد من التفاصيل. يتحدث الفيديو الأخير أيضًا عن استخدام Celestiq للإضاءة، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من المصابيح الأمامية والخلفية التقليدية.

كتجديد، يتميز Celestiq ببطارية تبلغ قوتها 111 كيلو وات في الساعة تعمل بنظام دفع رباعي ثنائي المحرك يطور ما يقدر بنحو 600 حصان (447 كيلو واط / 608 حصان) وعزم دوران يبلغ 640 رطل قدم (867 نيوتن متر).

سيمكن ذلك السيارة من التسارع من 0-60 ميل في الساعة (0-96 كم / ساعة) في 3.8 ثانية والسفر حوالي 300 ميل (483 كم) بشحنة واحدة.