بقوة 830 حصان.. فيراري 296 GTB بعد ترقيات MANSORY| صور

تقدم شركة فيراري الكثير من الطرازات القوية، والتي تتميز بقدراها المميز على التسارع والانطلاق، ومن بينهم النسخة 296 GTB، والتي خضعت لتعديلات MANSORY الشهيرة، لتظهر في ثوب جديد، مع حزمة من الترقيات الفنية القوية، والكثير من اللمسات الخاصة.

فيراري 296 GTB بعد ترقيات MANSORY

فيراري 296 GTB بعد ترقيات MANSORY

تمتعت السيارة فيراري 296 GTB بعدة لمسات مصنوعة من الياف الكربون للهيكل الخارجي، مع صادم أمامي معزز بدعامات نحيفة وقريبة من الارض، مما تعزز من المظهر الرياضي للسيارة، بالاضافة إلى وجود عتبات جانبية ذات طابع رباضي ايضا.

فيراري 296 GTB بعد ترقيات MANSORY

وجاءت السيارة فيراري 296 GTB بعد ترقيات MANSORY وهيترتكز على جنوط رياضية باللون الاسود المميز مع قياس يبلغ 21 بوصة، مع علب مكابح باللون الاحمر، ومقصورة داخلية فاخرة تضم مقاعد مسكوه بجلد الكنتارا المميز، ومقود حركة رياضي، إلى جانب الكثير من وسائل التحكم والمساعدة.

فيراري 296 GTB بعد ترقيات MANSORY

القدرات الفنية للسيارة فيراري 296 GTB بعد ترقيات MANSORY

فيراري 296 GTB بعد ترقيات MANSORY

تتخطى السيارة فيراري 296 GTB بعد ترقيات MANSORY حاجر الـ 330 كيلومتر/ساعة من سرعتها القصوى، حيث تمتعت بمحرك تيربو سعة 2900 سي سي مقترن بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع ان يضخ قوة اجمالية قدرها 870 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر، بدلاً من القدرات القياسية والتي تبلغ 830 حصان، وعزم دوران 740 نيوتن متر.