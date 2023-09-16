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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع 5 سيارات تقدمها فيراري في السعودية .. صور

اسرع 5 سيارات تقدمها
اسرع 5 سيارات تقدمها فيراري في السعودية

تقدم شركة فيراري وصاحبة شعار الحصان الواثب، عدد كبير من السيارات الخارقة داخل السوق السعودي، حيث تحظى اصداراتها بشعبية كبيرة لما تقدمة من تكنولوجيا عالية الاداء وخاصة من ناحية التسارع والانطلاق، بفضل القدرات الفنية إلى جانب التقنيات المستخدمة ايضا.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اسرع 5 سيارات تقدمها فيراري في السعودية

اسرع 5 سيارات تقدمها فيراري في السعودية

1 - فيراري SF90 Stradale موديل 2023 

 

نبدأ بالسيارة فيراري SF90 Stradale  موديل 2023 والتي تعد هي الاغلى سعرًا على رأس القائمة، حيث تقدم بقيمة قدرها 2 مليون و100 الف ريال، ويمكن لهذه النسخة الوصول من 0 لـ 100 كم/س في مدة قدرها 2.5 ثانية، حيث تعمل عبر تقنية الجر الكلي، وناقل سرعات أوتوماتيكي، ومحرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، وقوة اجمالية 986 حصان، مع 800 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 الف كيلومتر/س.

اسرع 5 سيارات تقدمها فيراري في السعودية

2 - فيراري 812GTS موديل 2023 

 

تعد 812GTS  موديل 2023 هي ثاني اغلى سيارات فيراري المطروحة في السعودية، وتقدم بقيمة قدرها مليون و450 الف ريال، ويمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3 ثواني، حيث تتمتع بمحرك من 12 اسطوانة، وقوة قدرها 800 حصان، و718 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 340 كيلومتر/ساعة.

اسرع 5 سيارات تقدمها فيراري في السعودية

3 - فيراري 296GTB موديل 2023 

 

يبلغ سعر السيارة فيراري 296GTB  موديل 2023 في السعودية نحو مليون و393 الف ريال، وتتسارع هذه النسخة من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 2.9 ثانية، حيث دعمت بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، ينتج 819 حصان، وعزم دوران 740 نيوتن/متر، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 330 كيلومتر/ساعة.

اسرع 5 سيارات تقدمها فيراري في السعودية

4 - فيراريF8 Spider موديل 2023 

 

تقدم السيارة فيراريF8 Spider  موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و200 الف ريال، وتتمتع السيارة بمحرك 3900 سي سي، مكون من 8 اسطوانات، وقوة اجمالية بلغت 710 حصان، و770 نيوتن/متر عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل إلى 340 كم/ساعة، بالاضافة إلى تقنية الدفع الخلفي للعجلات، وزمن للتسارع يبلغ 2.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

اسرع 5 سيارات تقدمها فيراري في السعودية

5 - فيراري بورتوفينو موديل 2023

 

يبلغ سعر فيراري بورتوفينو موديل 2023 نحو مليون ريال، وتستطيع السيارة الوصول من وضع السكون 0 وصولاً لـ 100 كم/ساعة خلال 3.45 ثانية، حيث دعمت بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 3900 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 612 حصان، و760 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 320 نيوتن/متر.

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