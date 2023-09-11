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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تشتغل قد ايه وتشتريها .. سيارة "هالاند" الجديدة ب 55 مليون جنيه فقط

سيارة هالاند  فيراري
سيارة هالاند " فيراري Monza SP2"

لم يقتصر النرويجي صاحب الـ 23 عاماً ايرلينج هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي على ابهار محبيه داخل المستطيل الاخضر فقط، بل خطف الانظار عندما ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود إحدى سيارات فيراري الخارقة، والتي تتمتع بقدرات مذهلة إلى جانب تصميمها الرياضي والمميز.

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سيارة هالاند " فيراري Monza SP2"

سيارة هالاند الخارقة "فيراري مونزا" الشهيرة 

 

السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع هي احد طرازات شركة فيراري الايطالية، والتي تحمل شعار الحصان الواثب الشهير، اضافة إلى امكانيات فنية مذهلة بالفعل، حيث دعمت السيارة "فيراري Monza SP2" بمحرك 812 سوبر فاست صاحب الـ 12 اسطوانة سعة 6500 سي سي، ويتمكن هذا المحرك من ضخ قوة اجمالية قدرها 798 حصانا، مع 530 رطل/قدم من العزم الاقصى للدوران.

سيارة هالاند " فيراري Monza SP2"

تسارع السيارة فيراري مونزا الخارقة 

 

تصل السرعة القصوى للسيارة الخارقة فيراري Monza SP2 إلى 303 كليومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها تستطيع أن تتسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.9 ثانية فقط.

سيارة هالاند " فيراري Monza SP2"

بسعر خيالي .. سيارة هالاند " فيراري Monza SP2"

 

تقدر القيمة السعرية للسيارة فيراري Monza SP2 بنحو 1.8 مليون دولار، اي مايعادل 55 مليون جنيه مصري تقريبًا.

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