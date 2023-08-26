سيارة فيراري 330 LM 1962 النادرة .. سعر ولا في الأحلام

تعتبر شركة فيراري واحدة من أقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث تمكن شعار الحصان الواثب من تحقيق شعبية كبيرة بين محبي السيارات الرياضية الفاخرة، نسبة إلى قدراتها الفنية عالية الاداء، وتاريخها العريق منذ ان انطلقت على يد مؤسسها انزو فيراري عام 1947.

وقدمت فيراري طوال تاريخها العريق باقة من الطرازات القوية والمميزة، ومنها النسخة الشهيرة والنادرة 330 LM 1962، وتفيد بعض التقارير أن هناك نسخة منها ستباع قريبًا في احد المزادات العلنية، تحديدًا في 13 نوفمبر من العام الجاري 2023.

سيارة فيراري 330 LM 1962 النادرة

وتعتبر فيراري 330 LM 1962 واحدة من اندر السيارات التي تحمل شعار العلامة التجارية الايطالية، والتي تمتعت بقدراتها الفنية المميز تتضمن محرك V12،سعة 4000 سي سي، مع حزمة من التقنيات الفنية المميزة.

سيارة فيراري 330 LM 1962 النادرة

ويرجع تاريخ النسخة المشاركة في هذا المزاد إلى العام 1962، وهي النسخة الوحيدة المملوكة للمصنع من طراز 250 GTO / 330 LM، كما تم قيادتها بواسطة لورنزو بانديني ومايك باركيس في سباق لومان 24 خلال نفس العام.

سيارة فيراري 330 LM 1962 النادرة

واستطاعت ايضا السيارة المشاركة في سباق Nurburgring 1000km خلال العام 1962 ايضا وتحقق المركز الثاني، ويذكر أن رئيس نادي فيراري الأمريكي قد امتلك هذه السيارة يوما ما، كما شاركت هذه النسخة في حصد العديدمن البطولات ومنها جائزة FCA Platinum، و جائزة Coppa Bella Machina.

سيارة فيراري 330 LM 1962 النادرة

سيارة فيراري 330 LM 1962 النادرة

كما حصلت السيارة على المركز الثاني في فئة GTO خلال مسابقة Pebble Beach Concours d’Elegance والتي تم انعقادها في عام 2011، وتشير التوقعات أن تصل القيمة الخاصة بهذه النسخة إلى اكثر من 60 مليون دولار فهل تستحق هذا الرقم ؟