ثروات متحركة .. أرقام خيالية لـ سيارات النجوم بينهم صلاح وهالاند

تحظى كرة القدم باهتمام كبير، وسط محبي أشهر لعبة رياضية والأكثر شعبية على الاطلاق، وفي حقيقة الامر الموضوع لم يقتصر على المستطيل الاخضر فقط، بل يبحث المتابعون عن اخبار نجومهم باستمرار، سواء كانت تتعلق بمستقبل اللاعب داخل النادي او خارجة عبر احد الصفقات، أو ربما تكون مناسبة شخصية وظهور مميز له، بالاضافة إلى نقطة مهمة تجذب انظار الجميع وهي سيارات النجوم.

ثروات متحركة .. ارقام خيالية لـ سيارات النجوم

نبدأ بالفرعون المصري ونجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، والذي ظهر مؤخرًا باحد السيارات الخارقة من طراز ماكلارين 765LT Spider، والتي يصل ثمنها إلى 370 الف يورو اي مايعادل 12 مليون و210 الف جنيه مصري.

ثروات متحركة .. ارقام خيالية لـ سيارات النجوم

وتتمتع هذه السيارة بسرعة كبيرة حيث يمكنها أن تصل من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 2.8 ثانية، ويبدو أن فخر العرب وجد منافس له من ناحية السرعة، وتستمد السيارة قوتها من محرك 8 سلندر، 4000 سي سي، بقوة 765 حصانا، وعزم دوران 800 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 7 نقلات.

كما ظهر صلاح في مناسبات اخرى وهو يستقل إحدى سيارات رولز رويس من طراز فانتوم، والتي يتجاوز سعرها حاجز الـ 15 مليون جنيه، بالاضافة احد وحوش استون مارتن من طراز DBS Superleggera، والتي تقارب الـ 10 مليون جنيه، وتتوافر هذه النسخة بمحرك 5200 سي سي، ومدة تسارع 3.2 ثانية فقط للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

ثروات متحركة .. ارقام خيالية لـ سيارات النجوم

ويمتلك النجم البرتغالي ومعشوق الملايين كريستيانو رونالدو عدد من السيارات المميزة ابرزها، السيارة بوجاتي تشيرون والتي تنضم لقائمة السيارات الاغلى في العالم، حيث يتجاوز سعرها الـ 100 مليون جنيه، ويمكن لهذه السيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.4 ثانية، حيث تتمتع بمحرك 8 سلندر، بقوة 1578 حصانا، وعزم دوران 1600 نيوتن/متر، مع تقنية الجر الكلي للعجلات.

ثروات متحركة .. ارقام خيالية لـ سيارات النجوم

نأتي للنجم الفرنسي لاحد نادي اتحاد جده الحالي ونجم فريق ريال مدريد السابق كريم بنزيما، ويمتلك بنزيما اسطول من السيارات القوية مثل اودي RS4 و مرسيدس G65 AMG الشهيرة، بالاضافة إلى النسخة الخارقة بوجاتي تشيرون والتي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة فماذا تبلغ ثروة بنزيما من السيارات فقط .

ثروات متحركة .. ارقام خيالية لـ سيارات النجوم

اما عن لاعب نادي الهلال الحالي "نيمار" فهو ايضا يتمتع باسطول ضخم من السيارات المتنوعة، وهم مرسيدس AMG GT S، رنج روفر SVA، بالاضافة إلى اودي RS7، ماكلارين 570S، إلى جانب النسخة فيراري 458 ايطاليا، و استون مارتن فولكان، لامبورجيني فينينو، ويصل سعر الاخيرة فقط إلى 120 مليون جنيه، وتتمتع هذه السيارة الخارقة بمحرك V12 سعة 6500 سي سي، وقوة 740 حصان، وعزم اقصى للدوران 690 نيوتن/متر.

ثروات متحركة .. ارقام خيالية لـ سيارات النجوم

يمتلك اللاعب إيرلينج هالاند موهبة استثنائية، حيث استطاع النرويجي لاعب نادي مانشتر سيتي الانجليزي في تحقيق العديد من الالقاب المميزة مع فريقة، بالرغم من صغر سنه، ولكن عندما يتعلق الامر بعالم السيارات فنجد ان هالاند هو الاخر عاشق للعلامات التجارية الفارهة، فمن ابرز السيارات التي يفضلها هي النسخة رولز رويس كولينان، والتي يتجاوز سعرها حاجر الـ 13 مليون جنيه.