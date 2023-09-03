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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري ولامبورجيني وكاديلاك.. محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته من جديد| صور

سيارات محمد رمضان 
سيارات محمد رمضان 

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وهو يخرج من منزله ويستقل احد السيارات العائلية الفارهة، ويتجه بعد ذلك لركوب احد الطائرات الخاصة مع التقاط احد مقاطع الفيديو الصغيرة بداخلها.

سيارات محمد رمضان 

محمد رمضان يستعرض اسطول سياراته من جديد

 

وتبقى اللقطة البارزة مع بداية المقطع المنشور، الاسطول الخاص بسيارات النجم محمد رمضان، حيث ظهرت احد سيارات شركة ماكلارين طراز 765LT والتي يصل سعرها إلى 15 مليون جنيه، بالاضافة إلى احد سيارات رينج روفر الرياضية.

سيارات محمد رمضان 

وظهرت ايضا النسخة فيراري بلونها الاحمر الشهير وسط اسطول سيارات محمد رمضان، وبجانبها احد سيارات شركة بورشه الالمانية ذات السقف المنطوي، بالاضافة إلى السيارة الخارقة لامبورجيني افنتادور الخارقة والتي يمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية.

سيارات محمد رمضان 

حيث دعمت السيارة بمحرك 12 سلندر، سعة 6500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 769 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 720 نيوتن/متر مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى وجودحزمة عالية الاداء من التجهيزات، بينما يصل سعر السيارة إلى 17 مليون جنيه.

سيارات محمد رمضان 

ويبدو أن السيارة العائلية التي استقلها محمد رمضان في هذا المقطع هي سيارته الشهيرة كاديلاك سكاليد العائلية، والتي ظهر بها في العديد من المناسبات، ويبدأ سعر هذه السيارة من 4 مليون جنيه، حيث تقدم بمحرك 6200 سي سي، ينتج 420 حصان، و623 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.3 ثانية.

سيارات محمد رمضان 
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