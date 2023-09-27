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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين بي أم دبليو X3 و مازيراتي جريكالي الـ SUV

مقارنة بين بي ام
مقارنة بين بي ام دبليو X3 و مازيراتي جريكالي الـ SUV

ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا، أدي إلي تقارب أسعار طرازات السيارات المختلفة من بعضها البعض ، وذلك نتيجة تعثر قطاع صناعة السيارات عالميا بسبب عدة أزمات منها، عدم توافر بعض أجزاء السيارات الجديدة التي تدخل في الصناعة، بالإضافة الي عم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات التي تقاربه أسعارها بي ام دبليو X3 موديل 2024 و مازيراتي جريكالي موديل 2023 .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري  مقارنة بين بي ام دبليو X3 موديل 2024 و مازيراتي جريكالي موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV :

مازيراتي جريكالي موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

- مازيراتي جريكالي

تستمد سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2023 قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 330 حصان، وتتصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعة مازيراتي جريكالي القصوى الي 240 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.4 ثانية.

- سعر مازيراتي جريكالي موديل 2023

مازيراتي جريكالي موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه للفئة الأولي .

- بي ام دبليو X3

بي ام دبليو X3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تتسارع بي ام دبليو X3 موديل 2024 من 0-100 كم/ساعة في 6.6 ثانية، وتمتلك محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتستهلك 7.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر، وقوة 252 حصان، وتصل سرعة بي ام دبليو X3 القصوى الي 235 كم/ساعة .

- سعر بي ام دبليو X3 موديل 2024

بي ام دبليو X3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة يصل سعرها الي 3 مليون و 800 ألف جنيه .

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