مازيراتي تستعرض أولى سياراتها الكهربائية في معرض شنجهاي الدولي 2023.. شاهد

كشفت مازيراتي عن مشاركتها في دورة عام 2023 المرتقبة من معرض شنجهاي الدولي للسيارات للكشف عن أحدث ابتكاراتها من السيارات الكهربائية، حيث تعتزم حفر اسمها في التاريخ بوصفها أول علامة إيطالية فاخرة تُنتج سيارات كهربائية بالكامل.

أطلقت العلامة الإيطالية العريقة سيارة جريكاليه فولجوري الرياضية متعددة الاستخدامات والكهربائية بالكامل وتطرح سيارة جران توريزمو الجديدة في السوق الآسيوية.

معرض شنجهاي الدولي للسيارات بالصين

وتُعد الصين القاعدة الأولى لانطلاقة السيارات الكهربائية على مستوى العالم، حيث تنفرد بدعم الابتكار والتفكر التقدمي والاهتمام المتأصل بسوق السيارات الفاخرة، لذلك ترى فيها الشركة الإيطالية المكان الأمثل لإطلاق سيارة مازيراتي جريكاليه فولجوري للمرة الأولى عالميًا.

وتطرح مازيراتي سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات والكهربائية بالكامل إلى جانب الطراز الجديد من سيارة مازيراتي جران توريزمو، سيارة الكوبيه صاحبة الأداء القوي والتصميم المذهل التي طُرحت في السوق الآسيوية للمرة الأولى على الإطلاق بنسخة محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي تحت اسم مازيراتي جران توريزمو فولجوري.

وتلعب الصين دورًا محوريًا في رسم ملامح التحول الكهربائي في قطاع السيارات، حيث اختارت مازيراتي إطلاق اسم فولجوري على سلسلة سياراتها الكهربائية في خطوة تعكس شغفها بالابتكار والفخامة والتصميم الجذاب والعملي، فضلاً عن الرؤية التي تجمع الماضي والحاضر في أسلوب مازيراتي المتفرد.

ويشكل معرض شنجهاي الدولي للسيارات 2023 الملتقى الأمثل بين السوق الآسيوية والعلامة الرائدة لتسليط الضوء على مفهوم أداء الفخامة الإيطالية، والارتقاء به نحو آفاق جديدة في عصر التطور الجديد.



التحول الكهربائي لسيارات مازيراتي

ويمثل التحول الكهربائي جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجية المستقبلية لعلامة مازيراتي، التي تؤكد التزامها بإنتاج نسخ كهربائية من جميع طرازاتها بحلول عام 2025، وسيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

وتعكس هذه الخطة الطموحة الجرأة التي لطالما اتسم بها شعار الرمح الثلاثي، وتهدف إلى المضي بها قدماً نحو مستقبل مشرق يعتمد على شخصيتها الإيطالية الفريدة وقدرتها على جذب الاهتمام بما تقدمه من ابتكارات استثنائية ومنتجات حصرية وعالية الجودة، لا سيما وأن مستقبل قطاع السيارات يعتمد عليها بشكلٍ كبير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي: "نشهد مرحلة حاسمة بالنسبة لعلامة مازيراتي من خلال مشاركتنا في معرض شنغهاي الدولي للسيارات في الصين وفي أسبوع ميلانو للتصميم في إيطاليا، حيث نسعى في أنحاء العالم للاحتفاء بما يحمله لنا المستقبل بفضل هذه البداية الجديدة للعلامة.

ونعرب عن شديد فخرنا بإطلاق سيارة فولجوري، وهي خطة التحول الكهربائي الرائدة التي تحولت إلى حقيقة تمهد الطريق أمامنا للمضي قدماً في هذه النقلة النوعية.

ويسرّني التواجد في شنغهاي للمشاركة في هذه المعرض الدولي والمنصة العالمية للابتكار، والتي نرى فيها المكان الأمثل للكشف عن أولى طرازات السيارات الكهربائية في تاريخ مازيراتي".