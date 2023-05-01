عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازيراتي تستعرض أولى سياراتها الكهربائية في معرض شنجهاي الدولي 2023.. شاهد

مازيراتي - معرض شنجهاي
مازيراتي - معرض شنجهاي الدولي للسيارات

كشفت مازيراتي عن مشاركتها في دورة عام 2023 المرتقبة من معرض شنجهاي الدولي للسيارات للكشف عن أحدث ابتكاراتها من السيارات الكهربائية، حيث تعتزم حفر اسمها في التاريخ بوصفها أول علامة إيطالية فاخرة تُنتج سيارات كهربائية بالكامل.

 

أطلقت العلامة الإيطالية العريقة سيارة جريكاليه فولجوري الرياضية متعددة الاستخدامات والكهربائية بالكامل وتطرح سيارة جران توريزمو الجديدة في السوق الآسيوية.

معرض شنجهاي الدولي للسيارات بالصين 

وتُعد الصين القاعدة الأولى لانطلاقة السيارات الكهربائية على مستوى العالم، حيث تنفرد بدعم الابتكار والتفكر التقدمي والاهتمام المتأصل بسوق السيارات الفاخرة، لذلك ترى فيها الشركة الإيطالية المكان الأمثل لإطلاق سيارة مازيراتي جريكاليه فولجوري للمرة الأولى عالميًا.

 

وتطرح مازيراتي سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات والكهربائية بالكامل إلى جانب الطراز الجديد من سيارة مازيراتي جران توريزمو، سيارة الكوبيه صاحبة الأداء القوي والتصميم المذهل التي طُرحت في السوق الآسيوية للمرة الأولى على الإطلاق بنسخة محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي تحت اسم مازيراتي جران توريزمو فولجوري.

 

وتلعب الصين دورًا محوريًا في رسم ملامح التحول الكهربائي في قطاع السيارات، حيث اختارت مازيراتي إطلاق اسم فولجوري على سلسلة سياراتها الكهربائية في خطوة تعكس شغفها بالابتكار والفخامة والتصميم الجذاب والعملي، فضلاً عن الرؤية التي تجمع الماضي والحاضر في أسلوب مازيراتي المتفرد.

ويشكل معرض شنجهاي الدولي للسيارات 2023 الملتقى الأمثل بين السوق الآسيوية والعلامة الرائدة لتسليط الضوء على مفهوم أداء الفخامة الإيطالية، والارتقاء به نحو آفاق جديدة في عصر التطور الجديد. 
 

التحول الكهربائي لسيارات مازيراتي

ويمثل التحول الكهربائي جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجية المستقبلية لعلامة مازيراتي، التي تؤكد التزامها بإنتاج نسخ كهربائية من جميع طرازاتها بحلول عام 2025، وسيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

وتعكس هذه الخطة الطموحة الجرأة التي لطالما اتسم بها شعار الرمح الثلاثي، وتهدف إلى المضي بها قدماً نحو مستقبل مشرق يعتمد على شخصيتها الإيطالية الفريدة وقدرتها على جذب الاهتمام بما تقدمه من ابتكارات استثنائية ومنتجات حصرية وعالية الجودة، لا سيما وأن مستقبل قطاع السيارات يعتمد عليها بشكلٍ كبير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي: "نشهد مرحلة حاسمة بالنسبة لعلامة مازيراتي من خلال مشاركتنا في معرض شنغهاي الدولي للسيارات في الصين وفي أسبوع ميلانو للتصميم في إيطاليا، حيث نسعى في أنحاء العالم للاحتفاء بما يحمله لنا المستقبل بفضل هذه البداية الجديدة للعلامة. 

 

ونعرب عن شديد فخرنا بإطلاق سيارة فولجوري، وهي خطة التحول الكهربائي الرائدة التي تحولت إلى حقيقة تمهد الطريق أمامنا للمضي قدماً في هذه النقلة النوعية.

ويسرّني التواجد في شنغهاي للمشاركة في هذه المعرض الدولي والمنصة العالمية للابتكار، والتي نرى فيها المكان الأمثل للكشف عن أولى طرازات السيارات الكهربائية في تاريخ مازيراتي".

مازيراتي شنجهاي معرض شنجهاي سيارات مازيراتي جريكاليه الصين اخبار السيارات سيارات كهربائية سوق السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

موضوعات متعلقة

لسبب غريب.. رجال يرتدون التنورة القصيرة في مترو دلهي

ابن الجن.. اكتشاف جثة رضيع يشبه العفريت داخل مستودع مهجور بالمكسيك

صادم.. أطباء يستخرجون مستعمرة عناكب من أذن امرأة صينية

الحسد يخترع الشائعة.. جورجينا ترد على أنباء انفصالها عن رونالدو

مربوط بجنزير .. تعذيب كلب دون طعام أو ماء فوق سطح عمارة

ولادة أول طفلتين بـ تخصيب آلي بـ البلايستيشن في إسبانيا

مبادرة كيلو الخضار بجنيه في السويس .. إيه القصة؟

تمثال إباحي وسط إيطاليا يثير غضبا شعبيا .. شاهد

ترشيحاتنا

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: تلقينا عشرات الآلاف من الراغبين في المشاركة

بشري سارة بشأن بدء المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع

القومي للإعاقة: قرارات الرئيس السيسي لذوي الهمم هيأت بيئة العمل لهم

الحوار الوطني: جميع وسائل الإعلام والصحافة مدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية

أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ