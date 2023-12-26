اركب هيونداي النترا "أوتوماتيك" 2007 بهذا السعر

استطاعت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، وعملاقة تصنيع السيارات، أن تقدم باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة النترا موديل 2007، والتي تتصدر سوق السيارات المستعملة، كواحدة من ابرز السيارات الاعتمادية من عائلة السيدان.

هيونداي النترا موديل 2007

وظهرت السيارة هيونداي النترا موديل 2007 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 179 الف كيلومتر، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا، بالاضافة إلى احتوائها على باقة من التجهيزات ومنها جنوط رياضية وطقم اطارات جديد.

هيونداي النترا موديل 2007

وتضم السيارة هيونداي النترا موديل 2007 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بطارية جديدة ايضا، مع مكيف هواء بحالة جيدة، وتم اجراء جميع الصيانات الدورية الخاصة بهذه النسخة، وتحتوي ايضا على حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة وسهولة الاصطفاف.

هيونداي النترا موديل 2007

وتحتوي السيارة من الداخل على نظام صوتي ترفيهي، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة باور ستيرنج، ومقاعد قماشية، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وسنتر لوك وريموت وانذار.

هيونداي النترا موديل 2007

وابرز ما يميز النسخة هيونداي النترا موديل 2007 صاحبة هذا الموضوع، هو اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، يعمل بتقنية الدفع الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 121 حصان عند 6200 دورة في الدقيقة.

سعر هيونداي النترا موديل 2007

ظهرت السيارة هيونداي النترا موديل 2007 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر 390 الف جنيه.