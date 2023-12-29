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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص واغلى سيارة بالسوق المصري في 2023 .. بالاسعار

صدى البلد

قدم السوق المصري عدد كبير من السيارات في عام 2023، والتي تتنوع من ناحية بلد المنشأ، والعلامات التجارية، بالاضافة إلى اختلاف التصميمات بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، وايضا التنوع من ناحية الاسعار.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارة في عام 2023، بالاضافة إلى استعراض السيارة الاغلى سعرًا خلال العام وما هو سعرها الرسمي.

ارخص سيارة بالسوق المصري في عام 2023 

ارخص سيارة بالسوق المصري في عام 2023 

 

تعتبر النسخة سوزوكي اسبريسو هي ارخص سيارة مقدمة بالسوق المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الهاتشباك ذات المظهر الرياضي، وتنطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات الاولى ذات ناقل سرعات يدوي مانيوال من 5 نقلات، والاخر أوتوماتيكي الاداء.

ارخص سيارة بالسوق المصري في عام 2023 

وتستمد السيارة سوزوكي اسبريسو قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، بقوة 67 حصان، و90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى استهلاك للوقود اقتصادي يقدر بـ 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وبمعدل تسارع يقدر بـ 14.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر.

 

وتضم السيارة سوزوكي اسبريسو عدد من التجهيزات ومنها، نظام وصوتي ترفيهي، زجاج كهربائي أمامي، وسائد هوائية أمامية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، مكيف هواء، عجلة قيادة باور ستيرنج، ومساحة تخزين خلفية مناسبة وعجلات 13 بوصة.

اغلى سيارة بالسوق المصري في 2023 تقدمها BMW

اغلى سيارة بالسوق المصري في 2023 واسعارها الرسمية 

 

تعتبر السيارة بي ام دابليو M8 موديل 2023 في صدارة السيارات الاغلى سعرًا في مصر، كما تعد هي الاسرع بين طرازات BMW، حيث تتمتع بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4400 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 625 حصانا، وناقل سرعات 8 غيار، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

اغلى سيارة بالسوق المصري في 2023 تقدمها BMW

وتضم هذه النسخة عدد كبير من التقنيات عالية التجهيزات ومنها، مقاعد كهربائية التحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، مكيف هواء أوتوماتيكي، جنوط رياضية، مثبت سرعة، مرايات كهربائية ضم، حساسات حركة، كاميرا، رصد النقاط العمياء والمحافظة على المسار، وباقة من وسائل التحكم والمساعدة.

 

اسعار اغلى وارخص سيارة بالسوق المصري لعام 2023 

 

تقدم السيارة الارخص في مصر سوزوكي اسبريسو بسعر يقارب الـ 400 الف جنيه، بينما يصل سعر السيارة بي ام دابليو موديل 2023 إلى قرابة 12 مليون جنيه.

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