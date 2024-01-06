مرسيدس CLA 180 موديل 2023 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

استطاعت اصدارات شركة مرسيدس الالمانية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الاسواق المختلفة، نسبة إلى عراقة الصانع الالماني، بالاضافة إلى تنوع الطرازات وقدراتها الفنية، واختلاف التصميمات بين الرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك والسيدان.

وتعتبر السيارة مرسيدس CLA 180 من اشهر طرازات السيدان التي قدمتها العلامة التجارية الالمانية، وظهرت للبيع في مصرعبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، تحت حالة الزيرو وضمن موديلات 2023.

مرسيدس CLA 180 موديل 2023

وتأتي السيارة مرسيدس CLA 180 بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، مع باقة من التجهيزات ومنها، فتحة سقف زجاجية بانوراما، جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا 180 درجة، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد من الجلد الفاخر.

مرسيدس CLA 180 موديل 2023

وتضم السيارة مرسيدس CLA 180 مرايات جانبية كهربائية ضم، مقود حركة متعدد الوظائف يدعم الكثير من اوامر التحكم، مقاعد ذات تحكم كهربائي، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة متصلة بشاشة اخرى لقراءة البيانات ومساعدة قائد المركبة.

مرسيدس CLA 180 موديل 2023

وتحتوي السيارة مرسيدس CLA 180 على نظام صوتي ترفيهي، مع مجموعة من المكبرات الصوتية، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع انتاج قوة اجمالية قدرها 136 حصانا، و200 نيوتن متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات تنطلق من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 9 ثواني.

أسعار السيارة مرسيدس CLA 180 موديل 2023

تباع السيارة مرسيدس CLA 180 موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت، بسعر 3 مليون جنيه.