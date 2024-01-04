سيارة ياباني 2024 كسر زيرو أوتوماتيك.. وبأفضل سعر

تعتبر السيارة نيسان صني من أشهر السيارات المقدمة بالسوق المصري، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية، حيث يتم طرحها محليًا بتصميم السيدان مع 5 مقاعد داخلية، بالإضافة إلى باقة من التجيهزات التقنية بحسب الفئة المطروحة.

وظهرت للبيع السيارة نيسان صني موديل 2024، حيث تم طرحها من خلال احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، مع عداد كيلومترات بلغ 900 كم فقط، بالإضافة إلى انتمائها لموديلات الفئة الثانية.

نيسان صني موديل 2024

وتضم السيارة نيسان صني 2024 الفئة الثانية، جنوط رياضية، زجاج خلفي مظلل، حساسات ركن، سبويلر خلفي، مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومكيف هواء، ريموت تحكم، قفل مركزي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، انذار مانع للسرقة، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

نيسان صني موديل 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني 2024 على وسائد هوائية بعدد 2 بالناحية الامامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة، وأحزمة أمان ثلاثية.

نيسان صني موديل 2024

وتستمد السيارة نيسان صني 2024 اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 نقلات، مع تقنية الجر الامامي، ومحرك 1500 CC، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 108 حصان، و134 نيوتن متر من عزم الدوران.

نيسان صني موديل 2024

سعر السيارة نيسان صني موديل 2024

ظهرت السيارة نيسان صني 2024 للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة كسر الزيرو ضمن طرازات الفئة الثانية أوتوماتيك، بسعر يبلغ 790 ألف جنيه.